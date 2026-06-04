La Policía Nacional ha activado una petición de ayuda ciudadana para localizar a Adrián E.M., un vecino de 36 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 1 de junio. Desde entonces, familiares y allegados no han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

La desaparición ha generado preocupación entre su entorno más cercano, mientras los agentes mantienen abiertas las gestiones para tratar de localizarlo.

Según la información difundida por la Policía Nacional, Adrián fue visto por última vez el pasado lunes 1 de junio. Desde esa fecha no se ha producido ningún contacto con familiares o personas cercanas, lo que ha motivado la solicitud pública de colaboración.

Las autoridades consideran fundamental cualquier dato que pueda ayudar a reconstruir sus movimientos o facilitar su localización.

Buscan a Adrián, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Así es Adrián: los datos para poder identificarlo

La Policía ha difundido una descripción física para facilitar su reconocimiento. Adrián tiene 36 años, complexión delgada y mide aproximadamente 1,70 metros de altura.

Además, presenta ojos verdes, cabello castaño y una apariencia física que podría resultar clave para que algún ciudadano pueda aportar información relevante sobre su ubicación.