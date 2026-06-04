Caso Valka: Setién guardaba en su domicilio 232 archivos de planes urbanísticos de Las Palmas de Gran Canaria

El exjefe de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién, guardaba en su domicilio 232 archivos relacionados con proyectos estratégicos para la ciudad después de dejar el cargo. Es el resultado que arroja la práctica de entrada y registro en la vivienda del principal sospechoso en la cuarta pieza del caso Valka, que pretende determinar hasta dónde llegaba su influencia en el seno municipal tras su supuesta salida. Los numerosos expedientes requisados por la Guardia Civil están registrados después del 10 de marzo de 2023, fecha en la que el máximo responsable del servicio se jubiló y, en teoría, debía haber quedado desvinculado de la administración pública.

El magistrado instructor, Rafael Passaro Cabrera, solicitó a los agentes un análisis de la documentación intervenida que resultase de interés para la investigación. El arquitecto vasco contaba con 12 agendas y tres carpetas en las que custodiaba pliegos de licitaciones, expedientes administrativos y convenios urbanísticos emitidos tras su jubilación. "Dado que en esa fecha el investigado ya no ostentaba cargo público ni autorización alguna, la posesión de estos documentos presuntamente carece de justificación legal", advierte el informe.

La Guardia Civil cruzó los datos de los archivos hallados con el historial de conexiones realizadas por Setién en remoto mediante una VPN con las claves de la entonces gerente, Marina Más, y concluyó que existe una "coincidencia temporal y temática absoluta" de algunos de los expedientes intervenidos, lo que evidencia que el exjefe del servicio presuntamente accedió a los directorios específicos donde se custodiaban.

"Dado que no tenía cargo público, la posesión de estos documentos carece de justificación legal"

Para los investigadores, resulta de especial relevancia la intervención de dos sellos oficiales, uno de ‘compulsado concuerda con el original’ y otro de ‘jefe de servicio’. La posesión de estas marcas en su domicilio particular sugiere, según esta parte, una capacidad para validar documentos oficiales fuera del control administrativo. Además, contaba con tres llaves físicas del Ayuntamiento, lo que acredita que tenía capacidad de acceder físicamente a las dependencias municipales para consultar documentos.

El modus operandi, sospechan los agentes, consistía en que el arquitecto empleaba su VPN para la obtención de datos confidenciales, que luego eran impresos o discutidos en conversaciones de WhatsApp con terceras personas.

Vínculos con Felipe Guerra

Los documentos intervenidos reflejan una clara vinculación con proyectos millonarios de Geursa y con el empresario Felipe Guerra, supuesto beneficiario de la trama corrupta. Así, seis de los archivos que guardaba se corresponden con un expediente de licencia urbanística de Guerra Patrimonial para la ejecución de unas obras en el barranco de Tamaraceite, en una zona conocida como Pozo el Drago.

Muchos de los datos fueron obtenidos en el sistema minutos o pocas horas después de su firma digital o de su puesta a disposición telemática. Contaba, de igual forma, con un informe emitido por Guerra para subsanar deficiencias técnicas del proyecto fechado en octubre de 2023.

La Guardia Civil cree que tenía capacidad de validar documentos oficiales sin control administrativo

Sin embargo, sus consultas iban más allá de los planes del empresario. Setién manejaba información interna sobre proyectos millonarios pendientes de licitación, como el plan para construir 115 viviendas de alquiler a precio reducido en la calle Concejal García Feo, en el barrio de La Minilla, por un coste de 19,2 millones de euros. Asimismo, consultó y extrajo información sobre los proyectos en redacción para edificar más de 260 viviendasde alquiler asequible en Tamaraceite, con presupuestos que suman unos 35 millones de euros.

Esta pieza de la presunta trama corrupta trata de averiguar si el exjefe de Urbanismo elaboró un plan coordinado con la exgerente de Geursa, Marina Más, y el asesor jurídico de la empresa, Luis Pérez Cañón, para favorecer los intereses del empresario Felipe Guerra. Se les imputan presuntos delitos de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad documental.