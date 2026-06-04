Cortes de tráfico por la visita del papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: todos los detalles del dispositivo de seguridad

El dispositivo de seguridad y movilidad por la visita del papa León XIV a Las Palmas de Gran Canaria afectará desde el 10 hasta el 12 de junio a las zonas de Vegueta, Triana, Siete Palmas y aledañas, además de la GC-1. Fuentes del Consistorio han informado este jueves de los detalles que se conocen hasta la fecha en reuniones celebradas con los agentes y sectores implicados, con el objetivo de mejorar la previsión y la cautela mientras se desarrollen los actos con el pontífice.

Las horquillas que se han establecido son temporales y modificables en función del tiempo que tarde la comitiva de seguridad del papa en trasladarse desde Arguineguín, donde tendrá lugar un primer encuentro con personas migrantes. Este viernes se celebrará una nueva reunión en la que se esclarecerá la agenda y se ampliará el dispositivo a cargo de la Policía Nacional y la Guardia Vaticana, para posteriormente informar a la ciudadanía.

Desalojo de vehículos y cortes al tráfico

Se baraja desalojar los vehículos aparcados en las zonas de Vegueta, Triana, Siete Palmas y aledañas a partir del día anterior, además de realizar cortes de tráfico desde las 7:00 hasta las 23:30 horas. Estas medidas son dinámicas y dependen del Vaticano, además de estar condicionadas al ritmo en que avancen los actos y las aglomeraciones que se produzcan en cada ubicación. La última reunión con los responsables del Vaticano ha retrasado la horquilla para que los cortes comiencen a las 9:00 horas, pero podría volver a modificarse.

Vegueta es la zona que se ha tomado con mayor cautela, dado que el horario de actos es muy próximo al de Arguineguín, complicando el dispositivo y una aproximación temporal más certera. La hora prevista para la llegada del pontífice son las 13:00 horas.

Vegueta

Los cortes aún no son definitivos, pero se plantea la posibilidad de restringir los vehículos en todo el entorno de la plaza Stagno –con un aforo de 10.000 personas– y Santa Ana, afectando también al Guiniguada y la GC-110 desde una hora antes. En caso de que la comitiva del papa se retrasara, también lo harían los cortes de Vegueta y Triana, a menos que se produzcan aglomeraciones considerables. De ser así, las restricciones al tráfico se adelantarían, independientemente de la hora, para anteponer la seguridad de las personas.

El papamóvil llegará a la columna papal en la calle lateral del Teatro Pérez Galdós, donde habrá un escenario en el que se le hará entrega de las llaves de la ciudad. Posteriormente, volverá a subir al papamóvil e irá del frontal del Teatro, el Guiniguada y la calle Obispo Codina hasta llegar a Santa Ana. Allí habrá filtros de seguridad dependientes del Vaticano y de los acuerdos con la Policía Nacional, al tratarse de un acto privado. Todos los accesos a la plaza se realizarán con filtro, también en las calles Espíritu Santo y Balcones.

Siete Palmas

En cuanto a Siete Palmas, los anillos de seguridad dependientes de la Policía Nacional estarán ubicados en la calle Felo Monzón, donde se cortará el tráfico, y también en Fondos de Segura. Se contempla que el desalojo del Estadio se produzca, como muy tarde, entre las 00:00 y las 00:30 horas.

Las autoridades promueven el uso del transporte público entre el 10 y 12 de junio y piden a los empresarios que hagan sus previsiones y compras desde el miércoles para evitar complicaciones. Asimismo, al tratarse de un acto sin precedentes, piden extremar la cautela entre la ciudadanía.

La salida del papa en hora punta

También preocupa especialmente la mañana del viernes, ya que se juntará la hora punta en las carreteras con la salida del papa desde el Obispado para su viaje a Tenerife. Se producirá en torno a las 8:30 horas, involucrando no solo a la ciudad, sino a la GC-1, que es el tronco principal del tráfico de toda la Isla.

Cuando se producen disrupciones en la GC-1, la estimación para recuperar la normalidad del tráfico es de dos a tres horas, por lo que la ciudad no recuperaría la normalidad hasta las 11:00 horas. Esto significa que los empresarios podrían verse afectados en cuanto al transporte de mercancías, por lo que el Consistorio recomienda adelantar los transportes.