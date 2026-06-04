Guaguas Municipales apuesta por incluir un mensaje claro y comprensible para sus 56 millones de viajeros

¿Cuántas veces ha entrado en la página web de Hacienda o ha leído un comunicado del banco y ha entendido entre poco y nada? Encontrar un lenguaje claro y eficiente que logre transmitir de la mejor manera posible a los usuarios y ciudadanos es clave para el buen funcionamiento de cualquier empresa o administración pública o privada. Esta es una de las principales conclusiones de las jornadas de diálogo y participación Hablemos de... 'El viaje empieza en las palabras', organizadas este jueves por Guaguas Municipales y LA PROVINCIA/DLP. Helena Feliu, consultora de estrategia de contenido y cofundadora de Duit Studio, fue la encargada de dar una ponencia en la que dio esas claves que, además, permiten una movilidad más accesible.

Las jornadas tuvieron lugar en el Club La Provincia, cuyo presidente, Antonio Cacereño, fue el encargado de dar el punto de partida a la cita. A continuación, el concejal de Transporte Colectivo de Viajeros y presidente de Guaguas Municipales, Pedro Quevedo, resaltó que "a los servicios públicos se les exigen un mensaje claro, una aplicación intuitiva, una respuesta comprensible, un lenguaje inclusivo"; tal y como subrayó, “el transporte público no solo debe ser eficiente, sostenible y accesible desde el punto de vista físico, sino también comprensible para todas las personas”.

"Lenguaje oscuro"

Lenguaje jurídico, tecnicismos de todo tipo, páginas web y aplicaciones poco intuitivas. Todo ello es lo que Helena Feliu definió en su conferencia como "lenguaje oscuro". La experta en comunicación subrayó que se trata de esa "barrera que pone una organización, ya sea administración pública o empresa privada, al usuario". Al leer o ver este tipo de presentación enrevesada, ya sea por ejemplo intentar pedir cita previa a un ayuntamiento o leer el comunicado de una compañía de transportes, la gente tiende a sentir lo que se conoce como "parálisis ciudadana".

Pedro Quevedo: «A los servicios públicos se les exigen una aplicación intuitiva y un lenguaje claro e inclusivo»

"Es problema de la persona o de la organización que está diseñando ese contenido. No es que los ciudadanos seamos tontos", recalcó Feliu. De este modo, la conferenciante puso ejemplos como los cambios que hicieron el Ayuntamiento de Madrid o el Gobierno del Reino Unido. En el primero, "la tramitación de multas creció un 200% de un año a otro, y esto es porque entendieron cómo pagarlas". En el segundo, los británicos ahorraron cuatro millones de libras (4,6 millones de euros) en campañas y formularios.

"La movilidad pública debe ser universal, no solo en el acceso físico, sino también en su comprensión", subrayó Pedro Quevedo durante su intervención. "En Guaguas Municipales llevamos años trabajando en esa dirección. Significa entender que detrás de cada consulta hay una persona que necesita claridad". Formas de añadir confianza mediante la digitalización y la implantación de nuevos canales de información a una compañía que el año pasado movió a 56 millones de viajeros y unos 195.000 diarios.

En 1979 en el Reino Unido «dos mujeres fallecieron por no saber cómo pedir las ayudas para la calefacción»

Y es que no tener un lenguaje claro desde las instituciones puede acarrear terribles consecuencias. Feliu comentó que en 1979 comenzaron a trabajar en esto en Reino Unido, después de que "dos mujeres murieran porque no supieron pedir las ayudas para la calefacción. Es muy revelador el cómo realmente que alguien no pueda acceder a una información o no entienda ciertos comunicados del gobierno pueda ser hasta letal". De ahí la necesidad de ponerse las pilas. Pero, pese a estos pasos, todavía queda camino por recorrer.

Accesibilidad, no solo desde el punto de vista físico

Durante las jornadas apuntaron que cuando se habla de accesibilidad se tiende a pensar en el punto de vista físico, cuando abarca mucho más. Por ejemplo, personas del espectro autista. "El 40% de de la gente que está interactuando en la red es generación Z [nacidos de finales de los años 90 a 2010]", indicó Feliu, "pero va más allá, "pero también nunca había habido tantos mayores de 65 años utilizando internet e interactuando al mismo tiempo; ahora tenemos muchos perfiles distintos a la vez".

En cualquier caso, Feliu mostró un dato revelador: un 82% de la población "considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado". De ahí que el objetivo sea clarificar esta comunicación "y revertir ese dato". Porque "todo el mundo merece textos claros, con un lenguaje claro y un vocabulario, estructura y diseño se puedan entender, comprender y utilizar". Eso sí, añadió que se debe procurar o evitar caer en una infantilización del lenguaje por extrema sencillez.

La experta apuntó que las frases de ocho palabras las lee el 100% de los usuarios y las de más de 40 menos del 10%

Feliu puso un ejemplo clarificador. Por un lado, el mensaje de una compañía de transportes que hacía referencia a una ley muy concreta, un párrafo cargado de tecnicismos que podría resumirse en "valide su billete al entrar al vehículo". Y es que se tiende a abusar de frases largas o documentos largos que dificultan la comprensión de lo que se quiere comunicar. Según la conferenciante, las frases de ocho palabras las lee el 100% de los usuarios, las de 14 el 90% y las de más de 40 el 10% o menos.

"Cómo funciona nuestro cerebro"

Para ello, invitó a comprender "cómo funciona nuestro cerebro". Feliu indicó que en muchas ocasiones la mente tiende a saltarse letras y palabras, algo que definió como "las sacadas". De ahí que para evitar perder información enmarañada se deba aplicar un lenguaje conciso y con palabras clave, mejor si están al principio de la frase. Por ejemplo, para leer los condiciones de todos los servicios que utiliza la población en su día a día "necesitaría 76 jornadas".

En cualquier caso, subrayó que no es todo malo y que hay instituciones que ya tienen el punto de mira más claro. Además de alabar el camino que ha recorrido ya Guaguas Municipales, puso en valor la manera de comunicar que tuvo Mossos d'Esquadra en Barcelona el 17 de agosto de 2017, durante el atentado de las Ramblas, "fueron rigurosos y confiables". Y es que, tal y como subrayó, tener "un lenguaje claro es una decisión ética que garantiza el derecho al entendimiento".