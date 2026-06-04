Guaguas Municipales pondrá locución de próxima parada en las pantallas de los vehículos

Guaguas Municipales pondrá locución de 'próxima parada' en las pantallas del interior de sus vehículos. El director general de la compañía, Miguel Ángel Rodríguez, destacó este avance en la mesa redonda organizada este jueves en el marco de las jornadas de diálogo Hablemos. El acto también contó con la participación de la consultora de estrategia de contenido, Helena Feliu, y con el presidente de Idda Business School, Juan José Gavilán. Durante el debate, que estuvo moderado por la periodista Laura de Pablo, habló de la necesidad de alcanzar una inclusión universal y poder conectar con todos los públicos de un mismo servicio.

Rodríguez puso en valor la idea de hacer que "todo el mundo pueda comprender el servicio, el acceso al mismo debe ser fácil". De ahí que en los últimos años hayan apostado por la incorporación de pictogramas para facilitar el uso del transporte público a personas del espectro autista o ahora la inclusión de altavoces en las pantallas que anuncien las próximas paradas, algo que ya existe en otras ciudades y que en Las Palmas de Gran Canaria se podrá disfrutar próximamente.

El viaje "empieza desde que sales de casa"

"Estamos intentando llegar a todos y que sea una empresa confiable, que sea accesible en el sentido global del término", destacó el presidente de Guaguas Municipales. Durante su intervención hizo hincapié en que el viaje "empieza desde que sales de casa". De ahí que sea importante tener esa accesibilidad, en tanto en cuento, el usuario debe conocer posibles incidencias como desvíos o paradas provisionales antes de usar el transporte público.

La empresa saca una guía fácil y práctica para que los chóferes resuelvan dudas sobre cómo usar el servicio

Los ponentes destacaron durante la presentación la guía práctica y fácil para el uso de guaguas lanzada recientemente. Se trata de una campaña en redes que cuenta además con un catálogo que ha sido distribuido entre los chóferes para que respondan dudas los usuarios. En este, se muestran algunas de las diez preguntas más frecuentas entre los viajeros, funciones básicas sobre cómo utilizar la aplicación móvil, la página web, la recarga del bono virtual y otras normas de uso.

Beneficio emocional

Juan José Gavilán, experto en marketing, expuso los elementos que pueden generar una buena experiencia al usuario y cómo llegar estudiando sus hábitos y perfiles. "Normalmente nos centramos mucho en lo que damos, en cuáles son las características de nuestros productos"; y en cambio, "los clientes valoran lo que a ellos les sucede, lo que les resuelve o les supone un beneficio". En este sentido, apuntó que para obtener un "beneficio emocional" es importante la accesibilidad.

Entre los retos que tiene por delante, Rodríguez recapituló y habló de la próxima visita del papa a Canarias. Y es que, tal y como reconoció no será un día normal, más bien complicado. Será una jornada en la que la compañía municipal pondrá a prueba su capacidad de respuesta ante un evento de tal magnitud, "pondremos todos los recursos y sabemos que son limitados". En cualquier caso, el presidente de Guaguas insistió que "cuando se planifican las infraestructuras tiene que tenerse en cuenta el transporte público" para garantizar esa accesibilidad.