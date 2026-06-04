La memoria industrial de Arenales pierde otra pieza con la demolición de la antigua fábrica de fideos Semidán

"Sin acidez ni amargor", así era el eslogan de los fideos Semidán. Esta pasta para la sopa se anunciaba en los periódicos locales desde 1936, como el producto de mejor calidad para las mesas canarias. A día de hoy solo los más mayores recuerdan el sabor de esta pasta, que estuvo en las alacenas de Gran Canaria durante más de una década. En estos días se perderá parte de su legado, ya que los operarios de construcción están preparando los trabajos previos para demoler la vivienda hoy abandonada, pero que hace años albergaba la fábrica. En el número 20 de la calle Ángel Guimerá, en Arenales, a simple vista puede parecer una casa más, pero algunos vecinos recuerdan su pasado, con las máquinas siempre a punto y los trabajadores afanados en sus puestos.

De la marca, el primer registro en prensa del que se tiene constancia es el del 30 de octubre de 1936, cuando los trabajadores donaron 50 pesetas para la fuerza pública. Desde entonces, la publicidad suele ser recurrente hasta la década de los 60. En 1937, cuando los anuncios por palabras eran la norma, las páginas impresas recogieron la respuesta a la pregunta ¿qué es Semidán?: "Antonio Sánchez y Sánchez, un industrial expertísimo, es su dueño... Y en SEMIDAN se fabrican fideos de la más alta calidad... En pasta de lujo... Además el fideo SEMIDAN tiene la virtud de ser el único fideo sin acidez ni amargor... Tal es su perfecta elaboración...[sic]". Después vinieron otros anuncios con ilustraciones de mujeres cocinando para sus familias, que siempre hacían hincapié en su capacidad de no amargar las recetas. En 1969 falleció su propietario Antonio Sánchez y Sánchez, y desde entonces, la publicación de los anuncios cesó.

Orden de demolición de la casa en Arenales, que antes era la fábrica de fideos Semidán. / José Pérez Curbelo

Arenales y Triana fueron los barrios que albergaron las principales fábricas de pastas alimenticias. Sin embargo, con el tiempo las importaciones de galletas y pastas para sopa, tanto del mercado nacional como del extranjero, redujeron la actividad canaria de las ventas de los productos fabricados en las Islas, que eran de inferior calidad. "La falta de una infraestructura adecuada, unido al progresivo aumento de las importaciones de pastas alimenticias, procedentes de Italia, y de galletas y pastelería del Reino Unido, principalmente, son las razones que explican las dificultades de expansión del subsector al que nos referimos", cuenta la historiadora Amara Florido en su libro Panaderías, molinerías y otras industrias derivadas en Las Palmas de Gran Canaria durante la Restauración.

Proceso de elaboración

El proceso consistía en la elaboración de la masa que no necesitaba un plazo de fermentación ni de cocción, como sí era necesario con el pan. Por lo tanto, consistía en amasar los ingredientes, moldear la masa para darle la forma requerida y, finalmente, secarla. Los aparatos principales para llevar a cabo estas funciones eran la amasadora, la prensa para los fideos y el correspondiente motor que los accionaba. En ocasiones, las instalaciones más especializadas incluían una pesadora de la masa, una cortadora e incluso la sobadora para refinar la pasta. En 1952, Semidán anunciaba la venta en paquetes de "un cuarto de kilo debidamente timbrados y precintados", que se podían encontrar en "todos los establecimientos". Ese mismo año sacaban su nuevo producto: los tallarines. La oferta incluía recetas dentro del evoltorio de 250 gramos, que costaba tres pesetas, es decir, dos céntimos de euro a la conversión.

Aunque en la actualidad es un barrio eminentemente residencial, Arenales cuenta con un importante pasado industrial. De ello es testigo la chimenea Swanston, los restos de la fábrica de harina construida en 1900, y que posteriormente se convirtió en un taller de mecánica y jabones, hasta su cierre en 1980. En la capital es la única torre que se mantiene en pie tras la demolición de las compañías eléctricas que existieron en la Cícer y en las cercanías de la hoy Delegación del Gobierno.

Patrimonio industrial

Gran parte del patrimonio industrial de la capital se ha perdido porque no ha merecido por parte de las administraciones y de la sociedad la relevancia que merece. En Arenales, algunos vecinos han reconocido esta problemática y se han puesto manos a la obra para cambiarla. Por ello, las asociaciones Pamochamoso, Fuera de la Portada y Comando Creativo han impulsado la reforma de la antigua fábrica de tabacos La Favorita, situada entre las calles Matías Padrón y Pamochamoso. El objetivo es que la vivienda abandonada sirva para acoger proyectos artísticos, teatrales, musicales y literarios.

A pesar de los intentos vecinales por reconvertir la imagen del barrio, la degradación sigue presente a raíz de los problemas de seguridad que asolan la zona. Por ello, los solares y las viviendas abandonadas son la estampa habitual en sus calles. Sin embargo, en los últimos años, la rentabilidad habitacional y la escasez de vivienda han promovido una renovación urbanística lenta, pero que avanza de forma segura y cada vez más latente. De esta forma, el número de derribos y construcciones ha incrementado y muchas casas terreras están dando paso a edificios de varias plantas.