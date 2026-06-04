El nuevo buffet de sushi que está triunfando en Las Palmas de Gran Canaria: carta amplia, productos frescos y platos elaborados al momento

Los amantes del sushi tienen una nueva parada obligatoria en Las Palmas de Gran Canaria. Roku Fusión Sushi acaba de abrir sus puertas y ya ha conseguido hacerse un hueco entre los establecimientos más recomendados de la isla.

El creador de contenido gastronómico @manufoodhunter ha visitado el local tras su reciente apertura y tiene claro que se trata de "el mejor buffet de sushi de Canarias".

Un buffet de sushi que está conquistando la capital

El establecimiento ha llegado a la capital grancanaria para conquistar tanto a vecino como a turistas que busquen comer sin límites platos característicos de la cocina asiática "Tanto en calidad, presentación, facilidad para pedir y decoración este buffet es una auténtica joya", destaca el creador de contenido.

Cuenta con una decoración moderna y un gran sistema de digitalización, ya que los pedidos se solicitan digitalmente, permitiendo así a los clientes comandar los platos directamente desde el teléfono móvil y recibirlos en la mesa poco tiempo después.

Platos elaborados al momento

En su carta, cuenta con una gran variedad de propuestas elaboradas de manera artesanal y con materia prima de calidad. Entre los platos más destacados se encuentran los nigiris, algunos terminados directamente en mesa, una selección de uramakis con combinaciones poco comunes, futomakis de gran tamaño, gunkans, tartares y una amplia variedad de sashimis.

Los carpaccios se han convertido en uno de los platos favoritos del creador de contenido, de los que destaca la variedad y combinaciones que ofrecen. También recomienda probar los tartares con espuma y los platos flameados en mesa, una de las experiencias más sorprendentes.

Además, destaca en diferentes ocasiones la calidad de los productos, especialmente del sashimi fresco. "El pescado brilla de la calidad que tiene, sin duda esto no lo encontrarás en ningún otro sitio", subraya.

Uno de los aspectos que más llamo la atención del creador de contenido y destaca en el video es la apuesta del restaurante por elaborar los platos con productos de calidad. "Aquí no te inflan de arroz los nigiris como en otros sitios", asegura.

Precios del buffet

Roku Fusión Sushi ofrece diferentes tarifas según el día y la franja horaria. Además, recalca que la bebida y los postres no están incluidos en el precio.

De lunes a viernes al mediodía: 18,95 euros .

. De lunes a jueves por la noche: 23,95 euros .

. Viernes noche, sábados y domingos: 26,95 euros.

El restaurante se encuentra en la calle Muelle Las Palmas 2, en Las Palmas de Gran Canaria. Ha abierto recientemente, pero muchos clientes ya lo han calificado como uno de los mejores buffet de sushi de Gran Canaria y también destacan el servicio y la calidad de las elaboraciones.

Abre todos los días de 12:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 00:00 horas.