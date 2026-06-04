Nuevo plan de inversiones en Mercalaspalmas: 1,7 millones para modernizar la unidad alimentaria

El Consejo de Administración de Mercalaspalmas ha aprobado un nuevo paquete de inversiones que supera los 1,7 millones de euros para avanzar en la modernización de la unidad alimentaria. El acuerdo, adoptado por el órgano en el que están representados el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en un 41,63% y la sociedad pública estatal Mercasa, en 58,37%, busca reforzar infraestructuras estratégicas, elevar los niveles de seguridad y mejorar la planificación de futuras actuaciones en el recinto.

Una de las principales intervenciones previstas es la renovación integral del sistema hidráulico de abastecimiento de agua potable y de la red asociada de protección contra incendios. La actuación contempla medidas para optimizar la gestión y distribución del agua, reducir riesgos ante incidencias y elevar la eficiencia mediante monitorización digitalizada.

Incluye, además, mejoras orientadas a reforzar los mecanismos de control y la organización de redes, con el objetivo de favorecer un uso más racional de los recursos y contar con una infraestructura preparada para responder a necesidades futuras, en línea con criterios de sostenibilidad aplicados a la actividad diaria del recinto.

Seguridad y digitalización con nueva videovigilancia

El plan aprobado incorpora también la renovación integral del sistema de videovigilancia. El proyecto persigue adaptar las instalaciones a nuevas exigencias tecnológicas y operativas, ampliar la cobertura y optimizar la supervisión en accesos, viales, zonas de carga y descarga y otras áreas estratégicas de la Unidad Alimentaria.

La actualización permitirá mejorar la monitorización en tiempo real y el seguimiento de incidencias, reforzando la capacidad preventiva y la seguridad de usuarios, trabajadores y operadores. La actuación se integra en el proceso de digitalización con el que Mercalaspalmas pretende elevar la gestión operativa del complejo.

Mercalaspalmas pondrá en marcha un estudio técnico integral del conjunto de edificaciones, instalaciones e infraestructuras del recinto. La finalidad es disponer de un diagnóstico en profundidad del estado actual, identificar necesidades y puntos críticos y fijar prioridades de actuación. El trabajo culminará con un Plan Director, concebido para planificar y ordenar inversiones y actuaciones a corto, medio y largo plazo.

Más inversiones en preparación y mejoras recientes

La entidad destacó que trabaja en un nuevo paquete de inversiones para continuar la modernización progresiva de la unidad alimentaria. Entre las actuaciones previstas figura la renovación de cubiertas en varias naves, además de otras intervenciones destinadas a mejorar eficiencia, conservación y capacidad operativa.

Estas medidas se suman a actuaciones realizadas en los últimos meses, como reparaciones por daños causados por la borrasca Emilia, renovaciones parciales de muelles, pavimentos y viales, mejoras en espacios logísticos y administrativos y trabajos para reforzar accesibilidad y seguridad.

En el ámbito tecnológico, se cita la renovación del cableado estructurado del edificio administrativo. Además, la entidad ha avanzado en la recuperación de la nave Multiusos tras el incendio de 2023.