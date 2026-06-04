Las Palmas de Gran Canaria desde el aire: el piso de 950 euros al mes con las mejores vistas de la ciudad
La vivienda destaca por su altura y orientación, que permite disfrutar de una panorámica abierta del entorno urbano y marítimo desde prácticamente todas sus estancias
¿Quién no se ha preguntado cómo sería la sensación que un ave siente al volar? Este piso, situado en la planta 12 de un edificio en Las Palmas de Gran Canaria, te permite disfrutar de una experiencia visual única gracias a sus vistas panorámicas de la ciudad, la bahía y el océano Atlántico.
Vistas al mar y luz natural en una planta 12
Desde su posición elevada, el piso ofrece vistas directas a la bahía y al mar, gracias a su orientación este, lo que garantiza la entrada de luz natural durante gran parte del día, convirtiendo los amaneceres en uno de sus principales atractivos. Este tipo de viviendas en altura se ha revalorizado en el mercado del alquiler urbano por la combinación de luminosidad, privacidad y paisaje abierto.
70 metros cuadrados con distribución funcional
La vivienda se compone de un salón amplio, capacitado para el confort y el relax visual. Además, ofrece un dormitorio espacioso que incorpora un armario empotrado para optimizar al máximo el espacio. Por su parte, el baño, coqueto y funcional, incorpora un plato de ducha que aporta un extra de confort.
La cocina, equipada con todo tipo de detalles y con los electrodomésticos listos para su uso, no desentona con una estética marcada por la simpleza visual. Cabe destacar que el salón está concebido como un espacio multifuncional, pensado tanto para el descanso como para la recepción de visitas.
Asimismo, el piso se alquila completamente amueblado, lo que facilita la entrada inmediata sin necesidad de inversión adicional por parte del inquilino.
Vivienda en altura en un mercado tensionado
El anuncio se enmarca en un contexto de mercado inmobiliario marcado por la presión en el alquiler en Canarias, donde la oferta de vivienda disponible continúa siendo limitada en comparación con la demanda. En este escenario, los pisos con vistas, buena ubicación y equipamiento completo se posicionan como productos especialmente demandados, incluso dentro de un rango de precios que roza los 1.000 euros mensuales.
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