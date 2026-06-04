Gran despliegue de seguridad: 121 vehículos policiales y 144 agentes llegan al Puerto de Las Palmas para la visita del papa a Gran Canaria

La parcela ubicada a la entrada del Puerto de Las Palmas por Belén Maria parece un fortín. Allí aguardan 121 vehículos del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional que formarán parte del dispositivo de seguridad que velará por la integridad del papa León XIV durante su visita a la isla de Gran Canaria el 11 de junio.

El convoy llegó a Gran Canaria durante la noche del miércoles a bordo del Buenavista Express de Fred Olsen y Baleària, que atracó en el Muelle Cambulloneros Sur a las 5.00 horas y abandonó La Luz a las 6.40 horas. Se trata de un ferri tipo Ro-Pax, es decir, preparado para transportar tanto pasajeros como vehículos, que opera en la ruta que conecta la Península a través de Huelva con Canarias.

Con una eslora de 172 metros y una manga de 26,2, en él pueden viajar entre 944 y 1.250 personas, y 390 vehículos que se distribuyen en los 1.850 metros lineales de estacionamiento.

El Buenavista Express se construyó en 2001 en el astillero de Navantia en Puerto Real, Cádiz, y antes de este nombre tuvo otros dos: Fortuny y Ciudad Autónoma de Melilla. A finales de 2025 y principios de 2026 fue sometido a una renovación integral y la modernización de sus espacios para incorporarse a flota que realiza la ruta entre Huelva y el archipiélago canario.

Vehículos de la Policía Nacional aparcados en una parcela del Puerto de Las Palmas. / La Provincia

Agentes, vehículos y canes desde la Península

En total, en las dos islas desembarcaron 215 agentes, 170 vehículos y 16 canes procedentes de diversas comisarías de la Península que durante los últimos meses se han preparado para esta visita histórica en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en Sevilla. Una vez acoplados y equipados para garantizar la seguridad de este evento multitudinario, se trasladaron a Huelva donde embarcaron hacia Canarias.

En el Puerto de las Palmas lo hicieron 121 vehículos, 101 de la Unidad de Intervención Policial (UIP), y el resto de armamento, automoción, de la Unidad Aérea (10), de los equipos caninos, de telecomunicaciones y subsuelo, y de la unidad de coordinación operativa territorial. También desembarcaron 144 agentes, la mayoría (109) de la UIP, y once perros.

Por su parte, a Tenerife llegaron a las 3.00 horas 53 vehículos -45 de la UIP, tres de los guías caninos, dos de subsuelo, dos de automoción y uno de armamento; 69 efectivos (51 de ellos de la UIP) y seis perros.

El reto logístico de la Policía Nacional

Para el Cuerpo Nacional de Policía, uno de los puntos más complejos del operativo preparado para la visita del papa ha sido el traslado de estas unidades policiales a Canarias. A los efectivos llegados durante la madrugada de este jueves se sumarán otros 1.300 agentes que viajarán en siete vuelos antes de la llegada del pontífice al archipiélago.

Cuando finalice la primera de las jornadas del papa en Canarias, más de 320 agentes, 160 vehículos y cuatro canes serán enviados desde el Puerto de Agaete hasta Santa Cruz de Tenerife para reforzar el dispositivo del día 12 en la isla tinerfeña.

Por otro lado, a los vehículos llegados por vía marítima hay que sumar los camiones del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas –GOIT- y los vehículos especiales de la Unidad de Intervención Policial, BMR y 4x4 que serán trasportados por el Ejército del Aire y del Espacio.

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

Uno de los mayores despliegues de seguridad

La visita del papa León XIV a España, prevista entre los días 6 y 12 de junio, supone uno de los mayores despliegues de seguridad afrontados por la Policía Nacional en sus más de 200 años de historia. El operativo que cubrirá las distintas sedes de la visita apostólica —Madrid, Cataluña y Canarias— está exigiendo una coordinación extraordinaria de medios humanos, materiales, tecnológicos y logísticos para garantizar tanto la protección del Pontífice como el normal desarrollo de los actos oficiales.

En total, se desplegarán más de 15.000 agentes de distintas unidades, repartidos principalmente entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, además de 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. La protección directa del papa, por su parte, estará a cargo de agentes de la Unidad Central de Protección y del Grupo Especial de Operaciones, GEO. Asimismo, el el dispositivo contará también con casi 600 vehículos, helicópteros, drones, escáneres, arcos de seguridad, inhibidores de frecuencia y sistemas de detección de amenazas.

Control de drones y vigilancia digital

La coordinación del dispositivo se realizará desde centros específicos en cada sede, con mesas de inteligencia, células de seguridad aérea y una célula de ciberseguridad encargada de vigilar posibles amenazas digitales. También se restringirá el uso de drones y aeronaves no tripuladas en las zonas afectadas por los actos oficiales, desplazamientos y concentraciones de público. Cualquier vuelo no autorizado podrá ser detectado por el sistema Siglo-CD y dar lugar a la intervención policial, la identificación del operador y posibles responsabilidades administrativas o penales.