Zárate planta cara al cierre de la escuela infantil Las Folías: "Nos quitan la única herramienta para las familias humildes"

El barrio de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria, se niega a perder su escuela infantil. Concentraciones, más de 3.000 firmas y un escrito dirigido al Gobierno de Canarias son las acciones que ha emprendido la asociación vecinal hasta la fecha, junto a otros colectivos, para evitar el cierre de Las Folías. A pesar de ello, los planes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia continúan adelante: se prevé la clausura definitiva para este verano y el refuerzo del personal en otros centros del municipio.

La Asociación de Vecinos de Zárate sostiene que este centro público –dependiente del Gobierno autonómico– es un servicio "esencial" para el barrio, puesto que "lleva décadas garantizando la educación temprana y el sustento social de esta comunidad". Asimismo, destaca que su cierre perjudicará a las familias con dificultades para la conciliación laboral y que no tengan los recursos suficientes para costear alternativas privadas.

Por esos motivos, han convocado una nueva concentración para este viernes, frente a Las Folías, en la que se prevé la asistencia de distintas organizaciones, familias usuarias y trabajadores de otras escuelas infantiles de la Isla.

Concentración contra el cierre de Las Folías, celebrada el pasado mes de abril / LP/DLP

Versión institucional

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez González, manifestó en declaraciones anteriores que la oferta de matrículas en las escuelas infantiles es superior a la demanda, por lo que la Consejería ha decidido cerrar dos centros –Las Folías, en Gran Canaria, y Anaga, en Tenerife– para reorganizar al personal y los recursos materiales. Asimismo, indicó que se cumplirán con las ratios establecidas por ley y que no se realizará ningún despido.

No obstante, la presidenta de la asociación vecinal, Vanesa Tejera, sostiene que la clausura tendrá un impacto directo en un entorno obrero "que ya sufre bastantes carencias". Así lo manifiesta: "Nos están quitando la única herramienta que tienen las familias humildes de Zárate para que sus hijos e hijas tengan una educación digna desde la cuna y para que las madres y padres puedan salir a trabajar".

Natalidad y recursos públicos

Por otro lado, la asociación sostiene que la demanda de plazas de 0 a 3 años sigue siendo relevante, por lo que cuestiona la justificación que se ha dado desde la administración para proceder al cierre del centro. "La tasa de natalidad en Gran Canaria es más alta que en Tenerife, donde paradójicamente cuentan con el doble de centros públicos dependientes de la Consejería: ocho frente a los escasos cuatro de Gran Canaria", aseguran. Asimismo, hacen hincapié en que esta medida puede agravar situaciones de desigualdad y vulnerabilidad social.

La asociación también denuncia una "contradicción" en la política pública, al considerar que se destinan fondos a medidas de apoyo a la escolarización en otras islas mientras se plantea el cierre de una infraestructura de gestión directa. En esa línea, mencionan la existencia de ayudas vinculadas a la escolarización infantil, y señalan una inversión de 14 millones de euros en Tenerife destinada a "cheques guardería" y becas.