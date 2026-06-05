Más de 300 timples toman las calles en Las Palmas de Gran Canaria paa defener la tradición: "Es la vida de un pueblo"

El sonido de más de 300 timples ha invadido la mañana del viernes la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria. El centro histórico de la capital se ha convertido en un escenario de reivindicación, música y relevo generacional. Siguiendo el proyecto Un timple en mi cole, impulsado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canaria y coordinado por el músico Germán López, los alumnos de diez centros educativos han realizado un pasacalles que se ha iniciado en el parque San Telmo y ha culminado en el teatro Pérez Galdós.

Los estudiantes no han marchado solos, sino que iban precedidos por la parranda de mayores de Vecindario, que marcaban el ritmo de temas tradicionales del folclore canario como 'Somos costeros', 'El cambullonero' o la 'Marzurca de la camella'.

La iniciativa busca la inclusión del timple en la enseñanza pública en el horario de música. "Yo visito cada día diferentes centros, en este caso ubicados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y hoy es el día en el que nos encontramos para tocar todos los colegios juntos", explica Germán López. "Es una apuesta para tener en cuenta nuestro patrimonio, nuestro valor, y el timple como herramienta educativa". Aunque por ahora se trate de un proyecto piloto centrado en Gran Canaria, la idea es que se extienda a todos los centros educativos del Archipiélago. "Estoy por una parte ilusionado y por otra convencido de que en las próximas semanas se hablará de timple en casa", asegura el timplista.

Músicos de la Parranda de Mayores de Vecindario tocando el timple en la calle Triana / LP/DLP

Gran parte del mérito de este proyecto, reside también en los profesores, ya que algunos de ellos han aprendido a tocar el instrumento para poder trasmitírselo a sus alumnos. "Es un lujo tocar el timple. Antiguamente trabajamos con la flauta dulce y otras cosas, pero al final se ha apostado por un instrumento típico, folclórico y tradicional de nuestra isla que es lo que se trata de conservar y de impulsar", explica Domingo Quintana, profesor de música y director del coro en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Mesa y López. "Con el timple no solo se trabajaban aspectos musicales, también historias, letras, lenguas...es conectar con nuestros abuelos y abuelas".

El maestro destacó la labor de Germán López, quien según explicó, había contactado con distintos grupos de artesanos y personas vinculadas al mundo del timple, lo que había permitido conseguir 25 instrumentos para un aula. Señaló que, gracias a ello, cada semana un grupo de alumnos podía trabajar con esos timples, algo que hasta ahora no se había planteado en el centro. "Es un lujo porque no estamos hablando de una escuela de música ni de un conservatorio, es un colegio público", asegura.

"Aprendí a tocar el timple con 3 años"

No solo las nuevas generaciones han disfrutado del acto; también las personas más veteranas lo han vivido con emoción, al ver cómo sus tradiciones seguían vivas. Para muchos, la jornada ha supuesto un reencuentro con su memoria cultural, aunque no ocultan la preocupación de que este legado pueda llegar a perderse con el paso del tiempo. "Aprendí a tocar el timple con 3 años", cuenta Antonio Torres de 91. "Antes no teníamos móviles, ni radio, ni tele, solo esto", comenta tocando su instrumento. María González de 84 años opina lo mismo: "Esto tenía que haberse hecho antes para no perder nuestras tradiciones, es la vida de un pueblo".

La cita ha concluido con una actuación musical frente al Teatro Pérez Galdós, que ha puesto el broche final a un día cargado de emoción y convivencia. La música ha reunido a participantes y asistentes en un último momento compartido, cerrando el encuentro con un ambiente festivo y el eco de una tradición que sigue muy presente.