Adiós a los bancos más sucios de Mesa y López: el Ayuntamiento busca una empresa para sustituirlos

Es una queja recurrente de los vecinos de Mesa y López: los bancos entre la calle Galicia y la Plaza de España están sucios. Las tarimas de color marrón arenoso, en plena zona comercial, suelen estar desocupadas porque la suciedad ahuyenta a los viandantes. Al acercarse lo primero que se ve son los rastros de excrementos de paloma, las hojas secas, el polvo y manchas cuyo origen es dificíl identificar. Además, con sus huecos y grietas se convirtió en el hogar perfecto para los roedores, transformando esta instalación en un espacio hostil para el esparcimiento. Por ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha licitado el proyecto de renovación con un presupuesto base de 251.594,10 euros y financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

El proyecto está promovido por el área de Urbanismo y redactado por la empresa municipal Geursa. El Consistorio capitalino justifica esta renovación de una infraestructura "consolidada", instalada hace tan solo seis años, en que "presenta necesidades de mejora derivadas del desgaste de los materiales y del uso intensivo del espacio público". La instalación de los bancos se remonta a 2020 a raíz de la peatonalización de la avenida, que también incluyó la plantación de zonas verdes y la construcción de nuevo mobiliario urbano.

Problema con roedores

En 2024, tan solo cuatro años después de su instalación, los bancos se convirtieron en foco de la polémica de la proliferación de roedores en la ciudad. La situación estalló cuando una rata fue inmortalizada -en un vídeo que se hizo rápidamente viral- sobre la cabeza de un maniquí en una tienda de Mesa y López. Los trabajos de desratización fueron de especial relevancia en estos bancos porque fue una de las zonas detectadas por los técnicos, donde existía foco de estos animales. Por ello, los trabajadores de control de plagas levantaron de las tarimas para la colocación de cebos y colocaron un sellado con silicona reforzada con el producto químico robenidina entre las grietas entre los bancos. Asimismo, algunos vecinos también denunciaban la presencia de cucarachas que se escondían en el mismo enclave.

Foto de archivo del estado de los bancos en Mesa y López con suciedad. / José Pérez Curbelo

De esta forma, la intervención plantea la sustitución de las actuales zonas de estancia por una superficie pavimentada continua que refuerza la coherencia estética del entorno y mejora la funcionalidad del espacio peatonal. El nuevo pavimento mantendrá la misma modulación, textura y acabado del entorno circundante, garantizando la continuidad visual de la avenida, según informó el gobierno municipal.

Elementos más duraderos

Asimismo, el proyecto contempla la renovación del mobiliario urbano mediante la instalación de elementos más duraderos y funcionales, adaptados a las condiciones de uso del entorno y a las necesidades actuales del espacio público. La actuación incluye también la reposición del pavimento peatonal en el entorno de la Plaza de España, donde se han detectado deterioros vinculados a usos puntuales como la carga y descarga.

Actuación en las tarimas de Mesa y López contra las ratas. / Ayuntamiento LPGC

El concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, afirmó que esta actuación permite "actualizar un espacio urbano ya consolidado para mejorar su funcionalidad y su integración con el entorno". "El objetivo es consolidar un espacio más homogéneo, funcional y plenamente accesible para la ciudadanía", añadió.