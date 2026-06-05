"Ahora sí voy a poder hacer el duelo y cerrar esa incógnita": Cristel Reyes tras la detención del presunto homicida de su padre

La detención de una persona por el asesinato de Vicente Reyes, propietario de la cafetería Zumilandia, abre una nueva etapa para la familia de Vicente. Alivio, pero también enfado y cautela. Con varias emociones ha recibido su hija Cristel la noticia por parte de la Policía Nacional.

Ponerle “cara y nombre” al presunto autor de la muerte de su padre era una de sus inquietudes. “Ahora sí voy a poder hacer el duelo y cerrar al menos esa incógnita”, afirma. Desde que el comerciante de Schamann fuera asesinado al salir de su negocio, las hipótesis se habían abierto hacia varias "sospechosos habituales" del barrio.

De hecho, el ahora detenido había sido interrogado con aterioridad. "Yo no recuerdo haberlo visto nunca, pero me han dicho que lo veían jugando a las tragaperras en un local junto al de mi padre y que, de hecho, mi padre le había dado de comer de forma gratuita", relata Cristel, aun con el impacto de la noticia. "Que haya sido alguien que además conocía a mi padre, me deja peor".

En las últimas horas, ha recibido numerosas llamadas y mensajes de apoyo y asegura que lo único que hoy quiere hacer es acudir al cementerio "a hablar con mi padre". Un gesto íntimo y personal de quien ha demostrado desde el momento del suceso una fortaleza que no le permitía desomoronarse. “Ahora sí podré cerrar al menos esta parte, aunque es un duelo intermitente y fragmentado para mi, solo el tiempo lo dirá".

Cristel sabe que el camino judicial aun puede ser largo y se pide a ella misma que las fuerzas que ha demostrado todo este tiempo "me duren el mayor tiempo posible”. No quiere malgastarlas, dice, “en hablar de alguien que a mí no me va a dar paz”. Lo que asegura que sí le aportará tranquilidad es pensar que "esa persona no estará ya en la calle haciéndole daño a más gente”.

La autoridad judicial al frente de la plaza número siete de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado ya el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del presunto autor de la muerte de Vicente Reyes, al que se le imputa un delito de asesinato en concurso con otro de robo con violencia.