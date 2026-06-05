Así es la casa cueva en venta en Guía por 46.900 euros: la vivienda de Gran Canaria que parece sacada del ‘Señor de los Anillos’

Santa María de Guía acoge una pequeña casa que alberga en su interior todo un mundo de ficción. Los fieles al universo de Tolkien recordarán la mítica escena del mago Gandalf entrando por la puerta de Bilbo para dar comienzo a una aventura capaz de cautivar a millones de personas.

La propiedad, que se sitúa en el interior de una montaña, dispone de suministro de agua y cuenta con motor para la instalación eléctrica. Además, existe la posibilidad de solicitar contador de luz, lo que permite adaptar el suministro a un uso más convencional de vivienda habitual.

Una casa salida de Hobbiton

La vivienda optimiza al máximo el espacio en el interior del risco. Su distribución, sencilla y adaptada para vivir, incluye un salón-cocina amplio que dispone de sofá y mesa para varios comensales, un baño independiente perfectamente equipado y un dormitorio con cama de matrimonio sin puerta, al más puro estilo rural.

Vistas del interior de la casa cueva / Idealista

Más de 4.000 metros de terreno entre cultivo y parcela

La vivienda se encuentra dentro de una parcela de 2.180 metros cuadrados, a la que se suma un terreno de cultivo adicional de 2.000 metros. En total, más de 4.000 metros de suelo rústico que convierten esta propiedad en una opción vinculada al entorno rural y a la agricultura.

Vistas del dormitorio / Idealista

¿Existe algún tipo de bonificación para la compra de vivienda habitual en Canarias?

Sí, puesto que el archipiélago ofrece distintos tipos de ayudas para reducir la carga fiscal en la adquisición de vivienda habitual, dependiendo del perfil del comprador, entre ellas:

Compra inferior a 200.000 euros

Menores de 40 años

Familias numerosas

Familias monoparentales

Personas con discapacidad

Mujeres víctimas de violencia de género

Vistas del baño / Idealista

Este tipo de propiedades en el norte de Gran Canaria suelen despertar interés tanto para residencia habitual como para proyectos vinculados al turismo rural, por su entorno y su conexión con la naturaleza. La casa cueva de Guía se suma así a la oferta inmobiliaria más singular de la isla, con un precio por debajo de los 50.000 euros.