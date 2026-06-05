Caso Valka: La Justicia investiga si la exgerente de Geursa intercedió por Guerra para facilitar trámites

La Justicia investiga si la exgerente de Geursa, Marina Más, intercedió para facilitar trámites en otras administraciones de Felipe Guerra, empresario investigado en el Caso Valka. El informe elaborado por la Guardia Civil recoge conversaciones entre Más y una familiar de Guerra, quien, según las pesquisas recabadas, era realmente el interesado y el posible beneficiado de las gestiones realizadas. La exdirectiva de la empresa municipal urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, quien fue cesada en noviembre de 2024, es otra de las investigadas en la presunta trama de corrupción.

Aunque no han encontrado comunicaciones reseñables entre Marina Más y Felipe Guerra, sí han hecho lo propio entre esta y una familiar del empresario; esta última utilizando un teléfono a nombre de la empresa Guerra Patrimonial. El documento reseña que han encontrado "un flujo constante y sistemático de mensajería" entre ambas. Según estos, no se trataría de algo circunstancial, sino que existiría un patrón de comunicación de relevancia y la familia habría utilizado a la exdirectiva como "buzón de entrada único" para todas sus peticiones administrativas.

"Una vía de comunicación indirecta"

La investigación reseña que existía "una vía de comunicación indirecta" para tratar asuntos vinculados a los intereses urbanísticos de Felipe Guerra. Al ser a través de una tercera persona, esto ha dificultado la fiscalización directa de la relación entre ambos investigados. En cualquier caso, que el móvil estuviera a nombre de la empresa y no fuera de uso personal, refuerza que la teoría de que la familiar de Guerra hiciera de nexo.

La familiar de Guerra envió un mensaje que implicaba directamente a Más: «Tú también estabas interesada»

El informe elaborado por la Guardia Civil arranca con una conversación del 24 de abril de 2023. En esta, la familiar de Guerra reclama una información que había pedido previamente y que no le habría llegado. Entienden que se trata de una reclamación de datos técnicos o administrativos que Marina Más se habría comprometido a facilitar. Además, lanzó otro mensaje que denota la implicación de la exgerente de Geursa en la supuesta trama: "Te informo porque tú también estabas interesada".

Los investigadores resaltan que ese "interés" por parte de una funcionaria pública en los negocios de un tercero "refuerza la tesis del presunto cohecho o tráfico de influencias", dado que se desdibuja la neutralidad que debe regir en una jefa de servicio. Más responde que ya había hablado previamente con Luis (Pérez Cañón). Este técnico de Geursa también está entre los investigados en el caso.

Tasación de la parcela P17

Esta conversación, según el documento, sería una prueba de una supuesta "instrumentalización de la administración", dado que la familia Guerra no acudía a los cauces oficiales y legales, sino que se dirigía directamente a una jefa de servicio. Los mensajes continuaron el 9 de mayo de ese mismo año, cuando la familiar del empresario investigado pregunta directamente por la parcela P17 y su tasación. Más automáticamente respondió de forma entusiasta. Para la Guardia Civil ella funciona como "una proveedora de información".

Las preguntas por trámites en Industria denotan que la exgerente era «comisionada» del empresario investigado

Según el documento, dar información a un particular sobre la tasación de una parcela supone una ventaja ilícita. Y es que ese mismo día, José Manuel Setién, quien por ese entonces llevaba más de un mes jubilado de su cargo como director general de Urbanismo, accedió a la VPN en remoto de Geursa, por lo que sobrentienden que consultó dicha tasación. El 7 de junio, la familiar de Guerra insistió una vez más en el trámite de esta parcela y, además, revelan que se produciría una reunión entre Felipe Guerra y Marina Más, algo que califican como "agenda B".

En agosto, la familiar de Guerra le comunica a Más que estaban al tanto de una reunión entre esta última e Industria, algo que "excede cualquier relación administrativa legal". La exgerente de Geursa admitió haber tenido ya dos reuniones actuando, según el documento, "como comisionada de los Guerra". El 19 de septiembre comentó una reunión con Setién, quien ya no tenía relación con el Ayuntamiento.

El 21 de diciembre, la familiar de Guerra le pregunta por unas facturas pendientes de abonar del contrato de aguas con Parques y Jardines -el cual también está investigado en otra pieza de Valka-. Y aunque la exgerente no responde, la Guardia Civil entiende que esta no lo hace porque sabe que sería algo "altamente comprometedor". Estos entienden que Más actuaba como gestora integral, no solo de Urbanismo. Por último, ambas volvieron a hablar en febrero de 2024 donde intercambian cuentas de correo oficiales para usos personales.