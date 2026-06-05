El catamarán 'Gara Itsasoa' se postula en el Puerto de Las Palmas como laboratorio a para la investigación marina

Un laboratorio marino flotante. Así es el Gara Itsasoa, el catamarán que llegó hace una semana al Puerto de Las Palmas para invitar a bordo a investigadores y alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y postularse como plataforma para proyectos de investigación oceánica en aguas de la Macaronesia y la costa de Portugal.

Un catamarán para investigar el océano

El barco, que fue concebido y construido en 2021 como un laboratorio para la investigación científica y la divulgación del conocimiento del océano, y un aula de mar. Con una eslora de 22,5 metros y una manga de 10,10, tiene capacidad para transportar a 12 personas si las expediciones son de una sola jornada. En el caso de que sean más largas y se requiera pernoctación, esta se reduce a ocho.

Durante varios días, estudiantes de la ULPGC, investigadores y responsables de empresas canarias dedicadas a la oceanografía como ECOS, y amantes del mar se acercaron a conocer por dentro el Gara Itsasoa mientras estuvo atracado en el Muelle Deportivo.

Puertas abiertas a la ciencia y al mar

Uno de los objetivos de estas jornadas de puertas abiertas que también se han estado realizando en islas como Tenerife y Lanzarote es ofrecer sus instalaciones tanto para proyectos de investigación como para turismo vinculado con el avistamiento de cetáceos o la observación oceánica, actividades que puedan «generar un vínculo profundo entre las personas y el mar, mostrando cómo la ciencia puede ayudar a comprender, cuidar y proteger mejor el entorno marino», señala el equipo formado por Eduardo Pérez, Lenka Klikarova y Peru Almandoz.

El 'Gara Itsasoa' coincidió en el Muelle Deportivo con uno de los barcos de Open Arms / La Provincia

En su escala al Puerto de Las Palmas tuvieron la oportunidad de presentar sus características a varias entidades que han mostrado ya su interés en el Gara Itsasoa, especialmente de la Ulpgc, cuyos alumnos recorrieron el barco para conocer la tecnología que lleva a bordo. Además, tuvieron reuniones con organismos y fundaciones vinculadas al estudio del medio marino y los cetáceos para abrir una nueva línea de trabajo vinculada a la investigación marina, la divulgación científica y las aulas de mar.

Tecnología para campañas científicas

El barco cuenta con navegación prioritaria a vela, apoyo de motor y una autonomía en alta mar de hasta tres semanas, y su equipamiento científico incluye una roseta para la toma de muestras de agua a distintas profundidades para medir sus propiedades físicas en tiempo real, un robot submarino, una red de plancton, otra para los microplásticos, una draga para recoger muestras de sedimentos del lecho marino, un laboratorio húmedo y otro seco, y otras herramientas de última generación que pueden servir tanto para campañas de investigación pura como para experiencias de turismo científico o actividades educativas con estudiantes.

Una plataforma para universidades y entidades científicas

Aunque la embarcación podría utilizarse para turismo convencional por sus comodidades, amplitud y características técnicas, señalan sus responsables, su objetivo no es enfocarse al turismo «puro y duro», sino convertirse en una plataforma útil para universidades, fundaciones, entidades científicas y organismos que quieran desarrollar campañas de investigación en el entorno marino. La vía que sí se deja abierta es la del turismo de observación de cetáceos que se pueden encontrar en la zona de la Macaronesia, donde pueden avistarse hasta 32 especies distintas, como rorcuales, ballenas azul o jorobada, cachalotes, calderones y delfines mulares o moteados entre otros.

Canarias como laboratorio natural

Según explican, en Canarias ven un campo especialmente potente por su biodiversidad, por la influencia de las corrientes, por la cercanía al Sáhara, «una de las zonas más ricas del mundo» en cuanto a la diversidad marina, y por la presencia de fenómenos como los microplásticos. Entre las entidades que por ahora han mostrado interés en asociarse al equipo del Gara Itsasoa están la Ulpgc, la Reserva de la Biosfera o la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, Secac, así como algunas empresas privadas.