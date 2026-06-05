Las Palmas de Gran Canaria expone en el congreso nacional DAQUAS el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033

Las Palmas de Gran Canaria ha participado este viernes en el 38º Congreso de DAQUAS, un foro de referencia nacional del sector del agua urbana en el que responsables públicos, operadores, empresas y expertos debaten sobre los principales retos del ciclo integral del agua, incluyendo la inversión en infraestructuras, la fijación de tarifas, la digitalización, la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, ha intervenido en una mesa redonda junto a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló; Carlos Mundina, concejal del Ayuntamiento de Valencia; Juan Díaz, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Benidorm; José Claramonte, director general de Facsa; Rubén Ruiz, director de Operaciones de Veolia; y Rocío Santiago, directora de Operaciones y Tecnología de Aqualia. La sesión ha estado moderada por Carmen Hernández, directora técnica de DAQUAS.

Francisco Hernández Spínola durantre su intervención el congreso nacional de DAQUAS / LP/DLP

En el foro también han estado presentes Mercedes Fernández-Couto, directora general de Emalsa; Ángel Fernández, CEO de Saur Spain/Gestagua y Gonzalo Murillo, director de Operaciones de Saur Spain/Gestagua.

Avances en la gestión del ciclo integral del agua

Durante su intervención, Francisco Hernández Spínola ha abordado los principales avances que está experimentando Las Palmas de Gran Canaria en materia de gestión del ciclo integral del agua, en el marco de una estrategia alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 11. Ha subrayado que, como ciudad insular y densamente poblada, la planificación y la anticipación son claves para garantizar la sostenibilidad de un recurso limitado y esencial.

El concejal ha presentado el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, una planificación aprobada por el Pleno y desarrollado junto a EMALSA, que moviliza una inversión de 857 millones de euros y que está impulsando una transformación estructural del sistema hidráulico de la ciudad.

Este plan abarca de forma integral todas las fases del ciclo del agua: producción, distribución, saneamiento, depuración, control de vertidos, digitalización y adaptación a los efectos del cambio climático.

La ciudad proyecta la construcción de una nueva desaladora y una estación depuradora

Entre las mejoras que se impulsan con este plan se encuentran la construcción de una nueva desaladora, que permitirá duplicar la capacidad de producción de agua potable con 85.000 metros cúbicos adicionales al día, así como la futura estación depuradora, orientada a mejorar el tratamiento de aguas residuales y reforzar la capacidad del sistema.

Asimismo, se renovarán más de 1.000 kilómetros de redes, la construcción de 18 tanques de tormenta y 52 nuevas infraestructuras hidráulicas, actuaciones que ya están contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema, reducir riesgos ambientales y avanzar hacia el objetivo de vertido cero.

Avances en digitalización

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas ha puesto también en valor los avances en digitalización del ciclo del agua, que permiten incorporar sistemas de monitorización y gestión en tiempo real para mejorar la eficiencia operativa, anticipar incidencias y reforzar la sostenibilidad del servicio.

Finalmente, ha defendido que estos avances reflejan un cambio de modelo en la ciudad, basado en la planificación a largo plazo, la inversión sostenida y la cooperación institucional, que permite pasar de una gestión reactiva del agua a una política estructural orientada a la resiliencia urbana, la protección del litoral y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.