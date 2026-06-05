Todos los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las calles afectadas

La visita del papa León XIV a Canarias espera reunir a miles de fieles en los distintos actos previstos en su agenda. Las Palmas de Gran Canaria ha preparado un dispositivo especial de movilidad que incluye la retirada de coches y el corte de las vías clave los días 11 y 12 de junio para garantizar en todo momento la seguridad de los asistentes a cada encuentro.

Los principales escenarios estarán ubicados en la Plaza de Santa Ana, el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y las zonas aledañas, implicando a Vegueta, Triana y Siete Palmas. De estos entornos, el que se ha tomado con mayor cautela es Vegueta, puesto que la llegada del pontífice –prevista para las 13:00 horas– depende del tiempo que tarde en trasladarse desde Arguineguín, donde celebrará un encuentro con personas migrantes. Por ese motivo, el dispositivo de seguridad será dinámico y adaptable a las circunstancias de los actos y las aglomeraciones.

Refuerzo policial y regulación del tráfico

La Concejalía de Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria establecerá cortes de tráfico, desvíos y restricciones de estacionamiento en Triana Vegueta y Siete Palmas. También se prevén afecciones puntuales asociadas al traslado de la comitiva del papa, modificando los itinerarios de la GC-1, el tronco principal del tráfico en la isla de Gran Canaria.

El operativo contará con un despliegue reforzado de la Policía Local y del cuerpo de Agentes de Movilidad, quienes atenderán la seguridad vial y regularán el tráfico en todo momento. Se desplegarán durante los preparativos y la celebración de cada uno de los eventos, manteniéndose en coordinación con el resto de administraciones y cuerpos de seguridad implicados.

Protección Civil y recomendaciones

El dispositivo también reforzará la Protección Civil, en previsión de la gran afluencia de público esperada. En esa línea, el Ayuntamiento ha planificado otro operativo específico, en coordinación con las administraciones implicadas y la Diócesis de Canarias, que pretende compatibilizar la celebración de los actos con la movilidad y el funcionamiento cotidiano de las zonas afectadas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planificar los desplazamientos con antelación y utilizar el transporte público siempre que sea posible. En cuanto a los comerciantes, aconsejan que se hagan acopio de las mercancías necesarias para desarrollar sus actividades con antelación, evitando posibles retrasos en los transportes. Además, invita a que los vecinos y vecinas se informen a través de los canales de comunicación municipales sobre la evolución de las medidas de tráfico y movilidad durante los días que dure la visita.

Cortes de tráfico

Zona Triana – Vegueta

Los cortes de tráfico comenzarán, previsiblemente, a las 12:00 horas del 11 de junio en la GC-1, sentido norte, hasta la zona del Teatro. También se prevén cortes a partir de las 7:30, en sentido sur, el día 12 de junio, para garantizar el traslado del pontífice hasta el aeropuerto para la continuación de su agenda en Tenerife.

A partir de las 7:00 horas del 11 de junio se realizán cortes a la circulación de vehículos en múltiples vías la zona Vegueta-Triana. El entorno de las plazas Stagno y Santa Ana permanecerá prácticamente cerrado, ya que será allí donde se desarrollen los actos previstos. Los cortes se podrán ir modificando en función de las necesidades e implicarán a las siguientes vías:

Avenida Rafael Cabrera (tramo salida 4 desde GC-1 sentido norte – Miguel de Cervantes).

Francisco Gourié (tramo Munguía – Miguel de Cervantes).

Doctor Verneau.

Reyes Católicos (tramo Alonso Quintero – Doctor Chil).

Alcalde Francisco Hernández González (tramo Juan E. Doreste – Doctor Chil).

Pelota (tramo Avenida Alcalde Díaz Saavedra Navarro – Mendizábal).

San Nicolás (tramo Avenida Primero de Mayo – Muro).

Malteses.

Losero.

Miguel de Cervantes (tramo GC-1 Avenida Marítima sentido sur – Avenida Rafael Cabrera).

Incorporación a la GC-110 sentido Las Palmas desde la rotonda de El Batán (antigua prisión).

GC-110 sentido Las Palmas (tramo P.K. 8+000 – desvío Avenida Primero de Mayo – Avenida Rafael Cabrera).

Mesa de León.

El Progreso.

Incorporación a la GC-110 sentido Las Palmas desde la GC-197 (rotonda de San Juan).

Juan de Quesada.

Obispo Codina.

Reloj.

Parking Mercado de Vegueta.

Avenida Primero de Mayo (tramo Buenos Aires – San Nicolás).

También habrá prohibiciones de estacionamiento que estarán vigentes desde la mañana del día 10 de junio en las siguientes calles:

Fuente (tramo Muro – Terrero)

Losero

Miguel de Cervantes (tramo Francisco Gourié – GC-1)

Francisco Gourié (tramo Munguía – Miguel de Cervantes)

GC-110, carretera del Centro, ambos sentidos (tramo rotonda de El Batán [antigua prisión] – avenida Rafael Cabrera)

Don Bernardino Correa Viera (tramo San Diego de Alcalá/incorporación GC-110 – Álamo)

Juan de Quesada

Pelota (tramo Alcalde Díaz Saavedra Navarro – Mendizábal)

Mendizábal (tramo Pelota – lugar Mercadillos Municipales)

Mercado de Vegueta (fachada hacia el Teatro)

Castillo (tramo Luis Millares – Sor Jesús)

Luis Millares (tramo Castillo/Doctor Chil – Santa Bárbara)

Doctor Chil (tramo Reloj – Luis Millares)

Alcalde Francisco Hernández González (tramo Juan E. Doreste – Doctor Chil)

Siete Palmas

El desplazamiento de la comitiva hacia el barrio de Siete Palmas, donde tendrá lugar la Misa, supondrá nuevos cierres de vías en la tarde del día 11 de junio. Afectarán sobre todo a la circunvalación y el entorno de las plazas de Las Ranas y Santa Ana. A partir de entonces, se prevé que las restricciones de tráfico en Triana y Vegueta estarán levantadas, si bien no se recuperará la normalidad de la circulación hasta el mediodía del viernes.

Para la celebración de la Misa de Siete Palmas, donde tendrá lugar el acto más multitudinario, se ha programado el cierre de todo el entorno del Estadio de Gran Canaria y del Gran Canaria Arena. También es posible que se amplíe la horquilla en dependencia de la afluencia de público.

Los cortes de Siete Palmas comenzarán el 10 de junio, a partir de las 20:00 horas, en las calles Fondos de Segura y Manzanilla. En la segunda vía, la restricción será en sentido ascendente (tramo Culantrillo – Las Borreras).

El 11 de junio se iniciarán los cortes de tráfico a partir de las 9:00 horas con el cierre prácticamente total al tráfico de todo el entorno y la zona de los actos. Los cortes afectarán a las siguientes vías:

Avenida Pintor Felo Monzón, sentido ascendente (tramo rotonda Doctor Valeriano García Vilela – rotonda Doctor Manuel Parada Farinós).

Avenida Hoya de la Gallina (tramo rotonda Doctor Luis Navarro Pérez – rotonda Doctor Manuel Parada Farinós).

Pasarela, sentido Cementerio (tramo rotonda Almatriche – rotonda Doctor Luis Navarro Pérez).

Avenida Pintor Felo Monzón, sentido descendente.

Avenida Hoya de la Gallina (tramo rotonda Doctor Manuel Parada Farinós – Lomo San Lázaro).

Pasarela, sentido Almatriche (tramo rotonda Almatriche – rotonda Doctor Luis Navarro Pérez).

Incorporación a Avenida Hoya de la Gallina desde la rotonda Doctor Luis Navarro Pérez.

Lomo San Lázaro, sentido ascendente (tramo Fondos de Segura – rotonda Doctor Valeriano García Vilela).

Las Borreras, sentido descendente (tramo Fondos de Segura – rotonda Doctor Luis Machado Martinón).

Avenida Hoya de la Gallina, sentido Cementerio (tramo Lomo La Plana – rotonda Doctor Luis Navarro Pérez).

Carretera de Los Tarahales, sentido ascendente (tramo Lomo San Lázaro/Carretera del Norte – Lomo La Plana).

Juan Gutemberg, sentido Siete Palmas (tramo Isaac Newton – Hermanos Lumière).

Hermanos Lumière, sentido Siete Palmas.

Si las condiciones de movilidad lo requieren, podrán ejecutarse cortes adicionales en las calles:

Ocaso.

Madreselva, sentido Avenida Pintor Felo Monzón (tramo Manzanilla – Avenida Pintor Felo Monzón).

Bambú (tramo Drago – Avenida Pintor Felo Monzón).

Trópico, sentido Avenida Pintor Felo Monzón.

Las Borreras (tramo Manzanilla – Lomo La Plana).

Lomo San Lázaro (tramo Fondos de Segura – Lomo La Plana).

GC-340 Carretera El Cardón/Tamaraceite, sentido Tamaraceite.

Avenida Pintor Felo Monzón, sentido ascendente.

Lomo La Plana (tramo Carretera de Los Tarahales – Avenida Hoya de la Gallina).

Lomo San Lázaro (tramo Hoya del Enamorado – Lomo La Plana).

GC-310 Carretera de Almatriche, sentido Siete Palmas (tramo cruce GC-308 – rotonda de Almatriche).

Por último, para facilitar el desalojo del evento priorizando el transporte público, también se prevé realizar restricciones desde las 19:00 horas del día 11 de junio en las vías:

Lomo San Lázaro (tramo Alférez Provisional – Carretera de Los Tarahales).

GC-300 Lomo Cuesta Blanca, sentido ascendente (tramo rotonda La Guillena – rotonda de Almatriche).

Prohibiciones de estacionamiento

Por su parte, las prohibiciones de estacionamiento afectarán a:

Agualatente (tramo Azuaje – Arinaga)

Azuaje

Arguineguín (tramo Ariñez – Azuaje)

Arinaga (tramo Agualatente – Agaete)

Agaete (tramo Arinaga – Artenara)

Fondos de Segura

Avenida Pintor Felo Monzón

Lomo San Lázaro (tramo Fondos de Segura – rotonda Doctor Valeriano García Vilela, avenida Pintor Felo Monzón)

Curva Hoya del Enamorado – avenida Hoya de la Gallina

Rotonda avenida Pintor Felo Monzón con GC-3

Cebreados y arcenes de rotondas GC-310 en avenida Pintor Felo Monzón y carretera de Almatriche

Vial de acceso al cementerio municipal de San Lázaro (solo vehículos PMR autorizados)

Avenida Hoya de la Gallina (tramo avenida Pintor Felo Monzón – Lomo La Plana)

Siete Palmas irá recuperando la normalidad progresivamente, tras el término de la Misa y el desalojo de la zona, dando prioridad al transporte público. Los cortes de tráfico podrán ser ampliados, modificados o adaptados en función de las necesidades operativas y las aglomeraciones que se produzcan, bajo la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los responsables del operativo especial.

Los horarios también son orientativos y podrán sufrir variaciones en función del desarrollo de los actos y de los requerimientos de seguridad. Por ello, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y planificar sus desplazamientos con antelación.