Las Palmas de Gran Canaria busca nuevas voces y relatos para su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

Más voces, ideas frescas y mucha creatividad se alinean para allanar el camino hacia la capitalidad europea. La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria abre una nueva convocatoria participativa para incorporar nuevas propuestas a 'Rebelión de la Geografía', el proyecto con el que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. El acto de arranque, celebrado en la tarde de este jueves en el Museo Castillo de Mata, reunió a más de medio centenar de profesionales de la creación y la gestión cultural.

La sesión estuvo liderada por el director artístico de la candidatura LPGC’31, José Luis Pérez Pont, acompañado por Beatriz Bello y Sergio Lago, integrantes de la oficina técnica. Se trata de una de las acciones con las que pretenden ampliar el relato colectivo de la candidatura y pulir el contenido del Bid Book definitivo –que la ciudad defenderá en diciembre–, ajustándolo a las sugerencias aportadas por el jurado europeo.

Talento local y perspectiva internacional

Tal y como explicaron en el encuentro, esta segunda convocatoria permite presentar propuestas y perfiles de agentes culturales a través de un formulario disponible en la página web rebeliondelageografia.com. Mientras que el primer Open Call realizado en 2025 permitió identificar iniciativas culturales que se están desarrollando en la ciudad, este nuevo proceso pone el foco en las personas, organizaciones y agentes que sostienen la creación y gestión del sector.

Uno de los ejes donde se enclava esta convocatoria es la búsqueda de trayectorias y líneas de trabajo diversas en el plano cultural canario que, además, faciliten las conexiones con profesionales y entidades de otros territorios. Esos son, precisamente, algunos de los criterios que busca el jurado europeo: iniciativas que potencien el talento local de las ciudades candidatas y, al mismo tiempo, incorporen una perspectiva internacional.

Presentación de la convocatoria en el Museo Castillo de Mata / LP/DLP

Encuentros presenciales en distintas islas

Las aportaciones recogidas contribuirán al diseño de la programación cultural de Las Palmas de Gran Canaria prevista entre 2026 y 2031. El objetivo es aunar un amplio abanico de miradas, valores y propuestas culturales, por lo que se pondrá en marcha un calendario de encuentros presenciales en distintas islas que enriquezca el proyecto.

La propuesta inicial que permitió a la ciudad pasar el corte y convertirse en finalista –junto con Granada, Cáceres y Oviedo– ya incorpora más de 200 propuestas ciudadanas. A ello se suma la participación de unas 500 personas bajo el paraguas de un núcleo de 30 profesionales multidisciplinares en el ámbito cultural.

Webinars para ampliar la participación

Paralelamente a los actos presenciales, el equipo de la candidatura ha preparado un calendario de webinars para facilitar la participación de personas que no residen en la Isla o en el Archipiélago. La primera sesión virtual está programada para el martes 9 de junio, a las 13:00 horas, y se podrá acceder mediante el enlace www.meet.google.com/ije-xaxh-poq.

El segundo encuentro estará dirigido a un público internacional, por lo que se celebrará en inglés. Tendrá lugar dos semanas después, el 25 de junio, a las 17:00 horas.

Presentación de la convocatoria en el Museo Castillo de Mata / LP/DLP

¿Qué perfiles busca la candidatura?

'Rebelión de la Geografía' se articula desde los márgenes. Su conceptualización propone repensar Europa partiendo de un enfoque geográfico, social y simbólico, de modo que las voces periféricas se sitúen en el centro del debate cultural desde una perspectiva interdisciplinaria. Ese es uno de los puntos fuertes que sitúa a la capital grancanaria como una sólida competidora frente a las otras ciudades finalistas, además de la riqueza cultural que le brinda su enclave tricontinental.

La convocatoria está abierta a artistas de todas las disciplinas, profesionales de la gestión cultural, mediadores, comisarios, empresas culturales, colectivos, fundaciones, asociaciones e instituciones públicas. También se dirige a iniciativas que trabajan en ámbitos compartidos entre cultura, educación, innovación, ciencia, sostenibilidad, bienestar o cohesión social.

Cinco ejes temáticos

El equipo técnico prestará especial atención a aquellas propuestas que estén vinculadas a cinco ámbitos concretos: derechos culturales y ciudadanía; identidad, memoria y movilidades humanas; creación y circulación cultural; desarrollo territorial sostenible; y retos democráticos y cohesión social.

Las personas y entidades participantes también se integrarán en el banco de agentes de la candidatura, abriendo un abanico de futuras oportunidades de colaboración, acciones de mediación cultural, programas de capacitación profesional y proyectos de cooperación internacional.