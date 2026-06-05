Refuerzo en las guaguas por la visita del papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las líneas del dispositivo

La visita del papa León XIV a Canarias reunirá a miles de fieles en los actos programados entre el 11 y el 12 de junio. Parte de los actos se concentrarán en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que Guaguas Municipales ha preparado un dispositivo especial de movilidad con el objetivo de reforzar las líneas donde se prevé una mayor afluencia y facilitar los desplazamientos de las personas asistentes.

El operativo estará en marcha a lo largo del próximo jueves 11 de junio, fecha en que también habrá restricciones al tráfico en las zonas de Vegueta, Triana y Siete Palmas para garantizar la seguridad durante la celebración de los eventos. Por ese motivo, hay líneas que también pueden ver afectados sus itinerarios habituales.

Para evitar complicaciones en el tránsito de vehículos, las autoridades recomiendan a la población que planifique sus desplazamientos con antelación y priorice el uso del transporte público. El operativo de tráfico es dinámico y puede modificar los horarios y cortes de calles, por lo que también aconsejan consultar los canales de comunicación oficiales para conocer la evolución de las medidas.

Cierre de la terminal del Teatro

En cuanto a Guaguas Municipales, la terminal del Teatro permanecerá cerrada de manera temporal a lo largo del día 11. Durante este periodo, las líneas afectadas tendrán como paradas de referencia las siguientes ubicaciones:

San Telmo: líneas 1, 10, 11, 12 y 17 (parada código 3), así como las líneas 8, 80, 82, 91 y X11 (parada código 496).

Eufemiano Jurado (Juzgados): líneas 7, 13, 54 y 70.

Carretera de Mata (plaza del Pino): líneas 32 y 33.

Ingeniero Bosch y Sintes: Línea 2.

Parada provisional en la calle Muelle de Las Palmas (Hotel Parque): líneas 9 y 25.

La línea 12 partirá su recorrido temporalmente mientras persistan las restricciones de tráfico en el sentido norte de la GC-1. De este modo, se establecerán conexiones entre Hoya de la Plata y Juzgados, mientras que habrá otros servicios entre San Telmo y la terminal del Puerto.

Refuerzos hacia el Estadio Gran Canaria

La celebración de la Misa, el acto principal de la visita a la Isla, tendrá lugar en el Estadio Gran Canaria. Para facilitar el acceso de los fieles, Guaguas Municipales reforzará su oferta de transporte hacia las paradas de la avenida Pintor Felo Monzón a partir de las 12:00 horas. En esta horquilla se incluyen las siguientes líneas:

Línea 26, con una frecuencia aproximada de 10 minutos.

Línea 91, con una frecuencia aproximada de 5 minutos.

Línea Especial Auditorio, con salida desde el parking intermodal del Auditorio y una frecuencia aproximada de 20 minutos.

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

Servicios especiales tras la finalización de la Misa

Una vez concluida la Misa, Guaguas Municipales habilitará servicios especiales para facilitar el regreso de la ciudadanía desde la avenida Pintor Felo Monzón: