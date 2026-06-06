3.200 firmas contra la Metroguagua: Coalición Canaria recoge apoyos ciudadanos para frenar el proyecto

Los militantes de Coalición Canaria (CC) en Las Palmas de Gran Canaria instalaron este sábado una carpa en el Parque Santa Catalina para recoger firmas en contra del desarrollo del actual proyecto de la MetroGuagua y abrir un diálogo con la ciudadanía. Durante la mañana, vecinos del entorno trasladaron su malestar por el impacto de las obras en la zona. Según la formación, la iniciativa ya ha reunido más de 3.200 firmas a través de la página web, una plataforma que también mantiene abierta la posibilidad de adhesión online.

El secretario de organización local de CC en la capital, Luis Suárez, afirmó ante los medios que los nacionalistas han decidido que, si gobiernan en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el próximo año, “pararán el proyecto”. Suárez sostuvo que el diseño se planteó en 2015 y que las obras comenzaron en 2016, al tiempo que cuestionó que, a su juicio, siga sin conocerse una fecha de finalización.

En sus declaraciones, el dirigente de CC señaló que el proyecto “falló desde el inicio” y aseguró que técnicos y profesionales del transporte con los que la formación dice haber contactado coinciden en que no se elaboró un plan general, lo que, según expuso, habría derivado en modificaciones e improvisaciones durante la ejecución.

Fondos devueltos

Suárez también recordó que el Ayuntamiento ha tenido que devolver dinero al Gobierno de Canarias y al Estado por no ejecutarlo, y vinculó la situación a los efectos de las obras paradas en distintos entornos de la ciudad. En ese contexto, afirmó que se han producido problemas en las áreas donde se interviene y que incluso se ha llegado al cierre de comercios locales.

Proyecto de la Metroguagua a su paso por Ciudad Jardín. / LP/DLP

La formación criticó además que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no haya respondido, según su versión, a la pregunta de cuánto dinero se ha invertido hasta ahora en el desarrollo del proyecto. Suárez indicó que, en base a estimaciones manejadas por el partido, se podrían haber gastado alrededor de 60 millones de euros, y cuestionó que parte del gasto se haya destinado a actuaciones que considera más “estéticas” que funcionales.

Coalición Canaria anunció que continuará la campaña el próximo sábado con un nuevo punto de recogida de apoyos en el bulevar de Mesa y López. Las firmas también pueden seguir sumándose a través de www.movilidadquefunciona.com.