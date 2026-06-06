40 años de la peatonalización de Triana: la transformación que cambió el corazón de la ciudad

Las ciudades también se definen por sus calles y si hay una vía en Las Palmas de Gran Canaria que concentra historia, cultura y memoria colectiva es la Calle Mayor de Triana. La que hoy es una de las principales zonas comerciales abiertas de la ciudad, hace más de cuatro décadas estaba abierta al tráfico rodado.

Fue en 1986 cuando comenzó el cambio hacia la peatonalización. Las obras iniciaron no exentas de polémica. En LA PROVINCIA se leía entonces el titular: 'Triana... como un terremoto'. Mientras los tractores y excavadoras hacen lo suyo, se prepara la infraestructura necesaria; se renueva el alcantarillado y las conducciones de agua, continuaba el texto.

Aquella primera modificación marcó un antes y un después en la configuración del corazón comercial y social de Triana. Pedro Arencibia, uno de los empresarios históricos de la zona, miembro de una saga familiar dedicada a la venta de tejido durante más de 50 años, vivió el antes y el después del paisaje urbano de esta céntrica zona.

«La calle de Triana tenía dos direcciones; una hacia el Puerto y otra hacia Las Palmas; pero después se dejó en una sola, los coches terminaban en el Teatro Pérez Galdós».

Al principio «costó»

Aquella iniciativa no fue del todo bien recibida por la mayoría de los comerciantes, entre ellos, su padre. «Le costó bastante trabajo adaptarse al cambio porque decía que a la gente le gustaba ir a las tiendas en coche y pararse en la misma puerta, comprar lo que necesitaban y seguir. Cuando informaron que se iba a peatonalizar, les costó».

Esa primera gran modificación urbana abrió la puerta a la que vendría años después en Mesa y López. Pero no solo en la capital, también en el resto de la Isla. «En Vecindario también costó cuando se decidió pasar la circulación a la carretera del sur. Decían que Vecindario se moriría, pero no se murió, todo lo contrario. Lo mismo pasó en Triana, nadie se murió por eso».

Las obras se hicieron eternas, la gente optaba por entrar por Francisco Gourié para evitar el ruido de las máquinas Pedro Arencibia — Comerciante y propietario de la histórica tienda Arencibia

Ya asfaltada y con los coches fuera de circulación vinieron los macetones con plantas y los primeros bancos. Y con ellos, los primeros paseos y nuevas reestruccturaciones. «Se volvió a levantar el piso y se pusieron ladrillos de colorines».

Imagen de archivo de la Calle Mayor de Triana con las baldosas de colores. / Archivo La Provincia

Aquellas baldosas de color rosa, azul y marfil engalanaron la principal arteria comercial del barrio a ras de suelo durante varios años. Tras ellas, una nueva actuación descubrió las vías del primer tranvía que atravesó la ciudad.

Se sucedieron más intervenciones hasta llegar al adoquín con el que se conoce en la actualidad la Calle Mayor. «Las obras se hicieron eternas», recuerda Pedro Arencibia. «Teníamos la suerte de que la tienda tenía entrada tanto por Triana como por Francisco Gurié, la gente optaba por entrar por detrás para evitar el ruido de las máquinas».

La calle Triana en los años 60. / Archivo La Provincia

Con la mirada en perspectiva, el histórico comerciante reflexiona lo que supuso el cambio. «La gente enseguida se acostumbra a todo». Rápidamente empezaron a disfrutarse los paseos por una vía que multiplicaba el espacio para el peatón.

"Ya todo el mundo estaba feliz porque estaba la calle más ordenada, limpia y con un piso decente". Y todo ello con una medida que terminó favoreciendo al comercio. «Se podía ir a comprar de otra manera, más tranquila», añade.

Las Ramblas de Cataluña fue el referente de peatonalización que nos dieron José Rexach — Comerciante y propietario de la histórica librería Rexach

El cambio formaba parte de la propia transformación de la ciudad. Crecía la zona de la playa de Las Canteras y el sur de Gran Canaria. Lo único que lamenta, guiado por esa nostalgia, es que «Triana haya perdido cierta identidad», en alusión al cierre de comercios tradicionales.

José Rexach fue otro de los comerciantes históricos de la zona, miembro además de la directiva de la que entonces se llamaba Centro Comercial de Triana y propietario de la mítica librería que llevó el apellido familiar. «La opinión entre los comerciantes estaba dividida. Cuando se planteó hubo oposición, pero también quienes decían que había que tener mentalidad de futuro. Las Ramblas de Cataluña fue el referente de peatonalización que nos dieron».

Fueron varias las reuniones que mantuvieron con responsables municipales. «Nos pidieron un impuesto especial para asfaltar la calle, yo me opuse, pero tuvimos que pagarlo». Aun así, Rexach subrayó que hubo ventajas. «Nos modernizó, además de que se mejoró mucho la contaminación, solo había que ver cómo se llenaban de hollín los libros que teníamos por el paso continuo de los vehículos».

Noticias relacionadas

Cuatro décadas después, lo que en su día fue una apuesta innovadora es hoy una realidad plenamente integrada en la vida de la ciudad.