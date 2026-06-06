Helena Feliu y Marta Vázquez, expertas en contenido: «La clave para comunicar bien es conocer al usuario»

¿Cuál sería la clave a la hora de comunicarse bien en una empresa o administración con un usuario o cliente?

Helena Feliu. Trabajamos con muchos clientes y también ofrecemos formación en la universidad, hay toda una disciplina detrás de esto. Todo depende del cliente; pero una clave para comunicar bien, sería conocer al usuario. Empatía, entender qué le pasa, qué necesita y a partir de ahí intentar cubrir el máximo de casos con la mayor eficiencia posible.

¿Cómo se conoce al usuario?

H. F. Al final es como conocer las personas, o sea, tomándote el tiempo para escucharlas. Hay diferentes técnicas. Puedes hacer mapas de empatía, entrevistas, escuchar. Por ejemplo, cuando trabajé en PayPal te hacían escuchar las llamadas de los clientes para ver qué les pasaba. Aplicado a Guaguas Municipales, alguien podría pasar un día viajando en guagua para ver qué pasa. Al final es eso, es la es la escucha activa.

Marta Vázquez. A día de hoy las empresas tienen millones de datos que muchas veces no saben leer o que no les dan importancia. Puedes irte al departamento de atención al cliente y que alguien que lleva diez años allí te diga que hay quien hace 20 veces al día la misma pregunta, pues a lo mejor si respondes en tu web, esas llamadas no ocurrirán. Hay que entender dónde está esa información y no tienes por qué salir fuera, es también dentro. Eso sí, hay que saber interpretarlos.

¿Las mismas personas que transmiten el mensaje pecan a la hora de hacerlos enrevesados? Porque ellos también pueden ser usuarios de ese u otro servicio.

H. F. Totalmente. Hay por un lado mucha contaminación. Cuando trabajas en un sitio al final estás tan acostumbrado a ciertas cosas que las dices como normales. Hay contaminación de lo propio y es fácil pecar de ello. Luego la eficiencia es difícil, más complicada. Es más fácil ser ambiguo a veces.

M. V. En nuestro sector hay una etiqueta recurrente que es «tú no eres el usuario». Esa empatía exige abandonar ese punto de vista tuyo y aunque tú puedes ser usuarios de Guaguas, por ejemplo, tú no eres la muestra. Estás muy sesgado. También son necesarios equipos diversos, para tener en cuenta mujeres, personas neurodivergentes, racializadas. Mucha gente no es consciente.

El cerebro tiende a confundir o asociar palabras, ¿no?

H. F. A todos nos gusta aparecer más listos. Se tiende a utilizar palabras pomposas, algo que también atiende a inseguridades, sobre qué quieres decir o transmitir. Se crecen y lo complican todo.

Hablaba de no caer en la infantilización. ¿Es fácil caer en un lenguaje demasiado simple?

M. V. Trabajando con el ayuntamiento de Barcelona [están simplificando los trámites de la oficina virtual], vimos que hay complicaciones con el empadronamiento, porque hay gente que no tiene el castellano ni el catalán como primera lengua. Hay muchos casos y se debe buscar el equilibrio necesario para que una mayoría pueda entender el mensaje. La idea es que al menos que el 80% de los que van a hacer este trámite tengan la información que necesitan.

H. F. Y luego no ser paternalista. La idea está en el equilibrio.

Mesa redonda de las jornadas de Guaguas Municipales. / Guaguas Municipales

La comunicación se hace a través de distintos soportes hoy día. Físicos, digitales. ¿Cómo se busca el enfoque para cada uno?

H. F. Una buena comunicación es cuando aúnas todos los soportes. Apple lo hace muy bien porque es la misma experiencia cuando abres la caja y te encuentras el teléfono, que cuando vas a la tienda o ves las instrucciones. Yo ya me puedo currar una newsletter para un banco, que si luego en la sucursal no se transmite lo mismo...

M. V. Al final nuestra disciplina es el diseño de contenido, buscar el formato más adecuado. Hay mensajes que se entienden mejor en un vídeo de 30 segundos y otros no tiene ningún sentido un vídeo. Se debe buscar el lugar adecuado y el soporte adecuado.

Las administraciones pecan mucho de este lenguaje complejo. Se ve en las páginas webs de los gobiernos de España, de Canarias, en los ayuntamientos.

H. F. Al final hay mucho silo y muy poca responsabilidad propia. Está todo muy compartimentado y no hay un final responsable ni alguien al que rendir cuentas. En una empresa privada, normalmente hay una responsabilidad con respecto a la inversión y su retorno. En la administración es que no voten o no me voten.

Pero la gente no decide su voto por cómo es la página web del Ministerio de Hacienda.

M. V. Exacto. Ahora son tendencia los cambios de ley por la comunicación clara. Es un derecho que tenemos. Eso sí, trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona he visto qué complicado es. Cada cuatro años hay un concurso y puedes cambiar todos los proveedores.

H. F. Hay una ley que salió en mayo que obliga a las empresas que facturen más de seis millones y a las administraciones a realmente comunicarse de forma clara. Creo que sí que hay un movimiento en ese sentido.

M. V. El Gobierno de Canarias lanzó una licitación en enero muy grande. Donde querían una consultoría de comunicación clara y y pedían 16 perfiles. Hay una actitud. La verdad es que por lo que hemos visto Guaguas Municipales con sus estudios están muy bien. El grado de conocimiento que tienen del usuario es alto. n