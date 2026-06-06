Mesa y López se convierte en un museo al aire libre con el Concurso de Pintura Rápida

El XXX Concurso de Pintura Rápida reunió este sábado a 300 artistas en una jornada marcada por la creatividad y el color. Al aire libre y con los caballetes preparados, los participantes dispusieron de seis horas para realizar una obra de temática libre. Pintores de entre tres y 73 años trabajaron bajo la presión de crear una pieza sin margen para segundas oportunidades ni grandes retoques. El objetivo: hacerse un hueco entre los finalistas que optan a una bolsa de premios dotada con 18.000 euros en una edición especialmente simbólica, al cumplirse tres décadas de un certamen ya consolidado en la agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria.

"Represento el cuerpo de una mujer que es el eje experiencial de lo que me define", explica Carolina Padrón, que participaba por primera vez en el concurso. Durante años dedicó su vida al mundo de la acrobacia, una disciplina que fue su pasión y también su trabajo. "Entrenaba seis horas al día", recuerda. Sin embargo, en 2024 una operación de cadera la dejó postrada en la cama durante un año y le impidió continuar en ese ámbito. Su cuerpo ya no era el mismo y el postoperatorio la dejó sin fuerzas. "Llegué a pesar 35 kilos; ahora estoy en unos 55", relata.

Concurso de Pintura Rápida 2026 en Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

En ese momento de fragilidad, el arte se convirtió en su salvavidas. Siempre había pintado como afición, pero tras la operación la creación artística pasó a ocupar un lugar central en su vida. "Me ha costado mucho, pero estoy agradecida por tener otra pasión", afirma. Comenzó pintando con muletas y experimentando con la corporalidad: primero impregnaba distintas zonas de su cuerpo con pintura y después las apoyaba sobre el lienzo. A partir de ahí iniciaba un proceso creativo en el que completaba la obra hasta lograr piezas que combinan arte y danza. "En 2025 ya no me cabían los cuadros en casa, así que hice una exposición en el Club Inglés y fue increíble el apoyo; vino mucha gente", recuerda. Para el concurso recurrió a esa misma técnica, utilizando el lateral del muslo y un costado como punto de partida de su obra.

Vivir del arte

Paco Navarro es uno de los veteranos del certamen. El artista participa en el concurso desde sus primeras ediciones y espera seguir haciéndolo durante muchos años más. Aunque se caracteriza por sus marinas, en esta ocasión decidió retratar a sus dos perros. Sus primeros pasos en el arte llegaron cuando tenía solo 13 años, después de que una profesora organizara una exposición permanente con algunas de sus creaciones. Hoy puede decir con orgullo que vive del arte y que, además, ejerce como profesor de dibujo. "Siempre digo que aprendo mucho de mis alumnos", asegura.

La sensibilidad artística de Quinstte Adaobi Nyobi despertó cuando apenas tenía dos años. Siempre soñó con vivir de su pasión, aunque durante mucho tiempo ella misma se puso frenos. Todo cambió el año pasado, cuando el Concurso de Pintura Rápida la premió por una obra dedicada a las piscinas de Agaete. Aquel reconocimiento la animó a dar el paso. "Pensé que era un buen comienzo, que no quería más excusas", cuenta. Ahora se dedica a dibujar paisajes de la Isla, aunque tiene claros sus objetivos de futuro. "Me gustaría pintar, por ejemplo, los alimentos que el médico le ha recomendado a un paciente para que no se le olviden. Si no pueden leer, quiero que lo vean en los cuadros. También palabras de la Biblia, para que sepan lo que tienen que rezar", afirma. Su propósito es que su arte no se limite a la belleza, sino que también resulte útil y cumpla una función social.

La deliberación de los ganadores estaba prevista a partir de las 18:00 horas. El jurado de esta edición está integrado por profesionales vinculados a las artes plásticas, la creación contemporánea y la gestión cultural. La decisión recae en la artista y docente Luisa Urréjola Cardenal; el teórico de la historia del arte y profesional del ámbito educativo Juan Francisco Alemán Hernández; la licenciada en Bellas Artes, artista y grabadora Herminia Raquel Santana Castellano, en representación del Centro de Arte La Regenta; y la comisaria del concurso, Ana de la Puente, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y directora del Taller de Grabado del Servicio de Cultura del Cabildo de Gran Canaria desde 1992. Las mejores obras formarán parte de la exposición que se celebrará del 4 de septiembre al 4 de octubre en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.