Las Palmas de Gran Canaria dedica la alfombra del Corpus Christi a la paz con un mensaje de apoyo a Palestina y al Sáhara

La Plaza de Santa Ana ya luce la tradicional alfombra elaborada con motivo de la celebración del Corpus Christi en Las Palmas de Gran Canaria. Este año, la composición incorpora un mensaje explícito a favor de la paz y referencias visuales a Palestina y al Sáhara Occidental, convirtiendo esta instalación efímera en una expresión de carácter social además de religioso y cultural.

El trabajo ha sido realizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del servicio municipal de Parques y Jardines, que ha cubierto más de 600 metros cuadrados del entorno de la plaza con materiales naturales y ornamentales cuidadosamente seleccionados.

Más de mil ramos de flores para dar forma al diseño

La confección de la alfombra ha requerido más de mil ramos de flores, además de sal, picón negro, arena amarilla, arena blanca y 475 metros cuadrados de césped que fue segado durante la última semana para su utilización en el montaje.

El diseño principal representa un globo terráqueo acompañado por la frase “Sí a la paz”, un mensaje que busca trasladar una llamada al fin de los conflictos armados. Para ello se han empleado principalmente los colores negro, blanco, verde y rojo, tonalidades que evocan tanto la bandera palestina como la saharaui.

El Ayuntamiento realiza una alfombra con más de mil ramos de flores y el mensaje “Sí a la paz”. / La Provincia

Un amplio dispositivo de operarios para su elaboración

En la ejecución de esta obra temporal participan un total de 60 trabajadores adscritos al servicio de Parques y Jardines. De ellos, 33 desarrollan sus labores en el turno de mañana y otros 23 en el de tarde.

Asimismo, cuatro personas permanecerán de guardia hasta el inicio de la procesión del Corpus Christi con el objetivo de garantizar la conservación y el correcto estado de la alfombra durante las horas previas al evento religioso.

Referencia a Palestina y al aniversario de la República Saharaui

La concejala responsable del área, Gemma Martínez Soliño, explicó que la iniciativa pretende sumarse a las reivindicaciones internacionales que reclaman el fin de la violencia y de las guerras.

Según indicó la edil, el Ayuntamiento ha querido mantener la presencia de los colores vinculados a Palestina como muestra de solidaridad con la situación que vive la población del territorio. Además, la composición incorpora una referencia al pueblo saharaui coincidiendo con el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.