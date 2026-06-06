Transición Ecológica retira del IES Isabel de España el único nido confirmado de avispa asiática en Canarias

El único nido confirmado de avispa asiática detectado hasta el momento en Canarias ha sido retirado en Las Palmas de Gran Canaria durante una intervención coordinada por RedEXOS, la Red Canaria de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

La actuación tuvo lugar durante la noche del pasado viernes, 5 de junio, y se centró en un avispero localizado en la fachada del IES Isabel de España, en la capital grancanaria. Según los especialistas que siguen el caso, se trataba de una estructura reconstruida por ejemplares obreros que habían sobrevivido a una retirada anterior realizada por los bomberos municipales a mediados de mayo en el mismo emplazamiento.

La operación se prolongó durante aproximadamente una hora y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que facilitó un camión grúa para acceder al nido con seguridad.

Transición Ecológica retira el nido de avispas asiáticas en el IES Isabel de España / La Provincia

Una intervención especializada para evitar riesgos

La retirada exigió el uso de equipos de protección específicos para este tipo de trabajos, diseñados para garantizar la seguridad del personal encargado de la actuación.

Desde RedEXOS destacan que Canarias ya dispone de este material especializado, lo que permitirá responder con rapidez ante posibles incidencias similares en cualquier isla del archipiélago. No obstante, por el momento no existe ninguna confirmación de la presencia de la especie fuera de Las Palmas de Gran Canaria ni tampoco en otros puntos alejados del foco detectado.

Sigue sin certificarse la presencia de esta especie invasora en ningún otro lugar de Canarias, a pesar de los cientos de avisos ciudadanos investigados

La avispa asiática, cuyo nombre científico es Vespa velutina nigrithorax, está considerada una especie exótica invasora en Europa debido a su capacidad de expansión y al impacto que puede generar sobre las poblaciones de insectos autóctonos, especialmente las abejas.

Más de 150 avisos investigados sin nuevos positivos

Uno de los datos más destacados facilitados por los responsables de la vigilancia es que ninguno de los 155 avisos ciudadanos recibidos hasta la fecha ha permitido localizar nuevos nidos o confirmar nuevos focos de presencia de la especie.

Las investigaciones realizadas concluyeron que la mayoría de las alertas correspondían a confusiones con otras especies de avispas ya presentes en Canarias o a observaciones que no pudieron verificarse por falta de pruebas gráficas suficientes.

Por este motivo, los expertos consideran que la situación permanece bajo control y no ven motivos para generar una alarma social adicional en estos momentos.

Retirada del nido de avispa asiática en el IES Isabel de España, en Las Palmas de Gran Canaria... / La Provincia

Tres avistamientos confirmados en el entorno del nido

Desde que se detectó el problema, únicamente se han confirmado tres observaciones de ejemplares de avispa asiática, todas ellas localizadas a menos de 250 metros del nido retirado.

El primer caso tuvo lugar el 22 de mayo, cuando un conserje del cercano IES Pérez Galdós logró capturar un ejemplar. Posteriormente, el 1 de junio, un entomólogo grabó en vídeo otra obrera mientras se alimentaba en zonas ajardinadas próximas al Centro de Información de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dos días después, una tercera avispa fue capturada en una de las trampas instaladas por el equipo de seguimiento en las inmediaciones del avispero.

La concentración de todos los registros en una misma área refuerza la hipótesis de que la presencia de la especie sigue estando limitada al entorno donde se localizó el nido.

La vigilancia continuará durante las próximas semanas

Aunque la retirada del avispero se completó sin incidentes, los especialistas advierten de que todavía podrían observarse ejemplares aislados en la zona durante los próximos días.

Esta posibilidad responde a que no existe una certeza absoluta de que todas las avispas se encontraran dentro del nido en el momento de la intervención. Sin embargo, los técnicos consideran poco probable que haya sobrevivido un número suficiente de individuos como para reconstruir nuevamente la colonia.

Aun así, no se descarta completamente la existencia de otros nidos no detectados, por lo que las labores de seguimiento y control continuarán activas.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar de forma temprana cualquier posible presencia de avispa asiática.

Puesto que sigue existiendo la posibilidad de que subsistan otros nidos no detectados, desde RedEXOS se mantienen las apelaciones a la colaboración ciudadana, así como las vías para reportar cualquier posible avistamiento. La app móvil de la Red (RedEXOS Gobcan) y su página web www.redexos.com, que son sus instrumentos habituales de trabajo, admiten reportes de cualquier Especie Exótica Invasora, mientras que por el momento se mantendrán habilitadas las dos vías extraordinarias para potenciales avisos de avispa asiática: la remisión de vídeos o fotos sospechosas, tanto de nidos como de avispas, al WhatsApp oficial (646 601 457) y la posibilidad de llamar a cualquier hora al CECOES (teléfono de emergencias 1-1-2).