Las alfombras del Corpus Christi celebran la llegada del papa en Vegueta

Las alfombras del Corpus Christi han llenado de color las calles de Vegueta en una tradición tan efímera como bella. En el entorno de la Catedral de Canarias asociaciones religiosas y vecinos se pusieron manos a la obra desde primera hora de la mañana de este domingo para confeccionar estas obras artísticas con motivos religiosos. Algunas de ellas hacían gala del eslogan de la visita del papa León XIV a España. Es el caso de la elaborada por Cáritas, en la fachada principal de la Catedral, y que inmortalizó el escudo y la frase "Alza la mirada y acoge", con motivo de la llegada del santo padre.

La asociación sin ánimo de lucro aseguró que este año la creación de la alfombra fue "muy especial" por la cercanía de la llegada del pontífice a Gran Canaria, el próximo 11 de junio. Cáritas hizo suyo el mensaje, que también se encuentra por las calles de la capital y en marquesinas para anunciar la inminente visita. Este lema proviene del himno compuesto exclusivamente para la histórica jornada. Asimismo, incluyó la palabra "acoge" para reforzar el motivo por el que viene León XIV a Canarias: la dura experiencia de los migrantes que se echan a la mar para llegar a las costas del Archipiélago en busca de una vida mejor.

Voluntarios elaboran la alfombra en la fachada principal de la Catedral. / Cáritas

Materiales

Estas piezas de arte tan solo duran unas horas porque luego son destrozadas al paso de la procesión del Santísimo Sacramento, que tuvo lugar tras la misa celebrada a las 19:00 horas. Posteriormente, el Servicio Municipal de Limpieza baldea la zona para que no quede ningún rastro de sal en las calles, y así, recuperar la normalidad. El resto de las alfombras fueron elaboradas por las Salesianas, el Claret, los Nazarenos de Vegueta o el Cabildo de Gran Canaria, entre otras entidades.

Para la elaboración se utilizan flores, sal, serrín y otros materiales típicos. Cientos de personas se desplazaron hasta el casco antiguo para observarlas antes de que fueran retiradas. Para Asunción Pérez deleitarse con la belleza de las alfombras del Corpus es una cita a la que no falta nunca. "Este año están especialmente bonitas", valora. Aunque no acude a la misa porque no está para "tanta fiesta" opina que es una tradición "muy bonita que no debería perderse nunca".

Alfombras del Corpus Christi. / LP/DLP

Una alfombra por Palestina

La alfombra central ocupa la plaza de Santa Ana y es la elaborada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este año, la composición incorpora un mensaje explícito a favor de la paz y referencias visuales a Palestina y al Sáhara Occidental, convirtiendo esta instalación efímera en una expresión de carácter social además de religioso y cultural.

El Ayuntamiento realiza una alfombra con más de mil ramos de flores y el mensaje “Sí a la paz”. / LP/DLP

El trabajo fue realizado a través del servicio municipal de Parques y Jardines, que cubrió más de 600 metros cuadrados del entorno de la plaza con materiales naturales y ornamentales cuidadosamente seleccionados. El diseño principal representa un globo terráqueo acompañado por la frase "Sí a la paz", un mensaje que busca trasladar una llamada al fin de los conflictos armados. Para ello se han empleado principalmente los colores negro, blanco, verde y rojo, tonalidades que evocan tanto la bandera palestina como la saharaui.

La festividad del Corpus Christi fue en realidad el pasado jueves ya que, según la regla católica, se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Desde que hace unos años dejó de ser fiesta nacional, la celebración ha pasado al domingo en aquellas comunidades en las que no es festivo.