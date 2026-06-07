Caso Valka: El PP pide revisar el plan parcial de Llano de Guinea por su posible vínculo la supuesta trama de corrupción

El planeamiento urbanístico de Las Palmas de Gran Canaria está en entredicho. El PP ha solicitado al gobierno de Carolina Darias que paralice la tramitación del Plan Parcial Llano de Guinea (UZR-10) en caso de que dicho expediente se encuentre incluido, directa o indirectamente, en la pieza del Caso Valka que investiga el acceso remoto de José Manuel Setién Tamés, exjefe de Urbanismo de la capital grancanaria, a datos confidenciales de Geursa cuando este ya se había jubilado.

Según el informe elaborado por la Guardia Civil para el juez que investiga esta presunta trama de corupción, Setién compartió documentación relativa a los Llano de Guinea con la familia del empresario Felipe Guerra - también investigado en el Caso Valka - el 26 de abril de 2023, un mes después de haberse jubilado. El documento ve indicios de posibles «intereses patrimoniales o pretensiones de promoción» urbanística.

Revisión del plan parcial aprobado

A raíz de la información publicada por este diario, el PP ha solicitado a la alcaldesa y al concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, una revisión del plan parcial, cuya evaluación ambiental se aprobó en sesión plenaria la semana pasada. Esta modificación del Plan General de Ordenación (PGO) pretende regular los terrenos situados en el margen izquierdo de la subida de Tamaraceite a Los Giles.

En primer lugar, la oposición reclama saber si el Ayuntamiento capitalino ha tenido conocimiento por vía judicial, administrativa o de otra naturaleza la posible relación del expediente del plan parcial de los Llanos de Guinea con el caso Valka. En caso de estar incluido en la investigación, solicitan la suspensión cautelar de la tramitación iniciada y aprobada en el pleno del pasado 29 de mayo.

Conflicto de intereses

Este movimiento estaría vigente hasta que se esclarezcan el alcance de dicha posible implicación. En caso de no tener constancia de esa supuesta implicación en el caso, solicitan que haya igualmente una revisión del expediente, «con el fin de descartar cualquier posible irregularidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o circunstancia que pudiera afectar a la validez del procedimiento».

José Setién, exjefe de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Castro

El informe de la Guardia Civil hace mención a un archivo que el investigado remitió a una familiar de Felipe Guerra titulado Mayordomía_Llano de Guinea.pdf. Esta nomenclatura «presuntamente hace referencia directa a una zona de alto valor estratégico y urbanístico en el distrito de Tamaraceite».

Normas urbanísticas

La entrega de este documento por parte del investigado «sugiere un asesoramiento especializado» sobre parcelas o derechos en esta zona, donde la familia Guerra podría tener «intereses». Al día siguiente, Setién remitió nueva documentación: un extracto de las Normas Urbanísticas de la Ordenación Estructural del PGO. Concretamente, las Normas de uso y edificación en suelo rústico, con especial atención a las zonas catalogadas como paisajísticas.

También remitió un documento sobre las zonas agrarias dentro de esta misma normativa. Además, hubo un tercer archivo correspondiente con la Hoja RS-20K del Plan General, referente al entorno donde está el nudo de conexión entre la circunvalación y Lomo los Frailes. Setién puntualizó los mensajes enviados ese día con la frase «más para Felipe».

Encargo de Guerra

Según la Guardia Civil, el familiar de Guerra actuaba como «un puente o canal instrumental» entre ambas partes; que «el destinatario real y beneficiario» de la información aportada sería el empresario; y que existía una comunicación previa entre las partes a modo de encargo. Añadió un último archivo con la hoja RS18K del Plan General, donde aparece el barrio de Lomo los Frailes y sus alrededores -en los que está La Mayordomía-.

El primer archivo remitido por Setién hace referencia a dos zonas del distrito de Tamaraceite. Por un lado, Llano de Guinea, cuyo plan parcial está comenzando a tramitarse tras la solicitud interpuesta por la empresa homónima al Ayuntamiento en septiembre del año pasado. Este suelo es urbanizable hoy día con uso industrial y el otro lado de la carretera de Los Giles figura como de protección agraria. Por otro lado, hace mención a La Mayordomía, un conjunto de fincas entre Lomo los Frailes y San Lázaro en las que una de las partes es suelo agrario.