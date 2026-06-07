La Isleta: el legado de los pequeños comercios que ha forjado la identidad de un barrio

La historia de La Isleta está estrechamente ligada al comercio y a la actividad del Puerto. El crecimiento portuario transformó la zona y la convirtió en un punto clave para el intercambio de mercancías que se traían «de abordo», como relatan lo más mayores del lugar. Con ellas, vinieron también las antiguas tiendas de aceite y vinagre que entre la décadas de los cuarenta y los sesenta llegaron a contabilizar hasta un centenar.

Pero no solo eso, también abundaban los pequeños bazares que ofrecían gran variedad de productos. De aquella efervescencia aún perduran algunos ejemplos. Una bella estampa de un barrio que se forjó a base de esfuerzo, trabajo y apoyo comunitario.

Uno de esos pequeños comercios es el Bazar Tina, en la calle Arauz, en lo alto de La Isleta. En una pequeña esquina asoma un toldo deslavado por el sol, pero que da la bienvenida a la historia de una familia de mujeres valientes -con permiso del cancionero canario-. En ella está Sonia Pulido, la actual propietaria, pero sentada a su lado, la primigenia: su madre Tina Betancourt.

Tina Betencourt, madre de Sonia, cuando trabajaba en su bazar en la década de los ochenta. / Archivo familiar

"Lo que más se vendían eran periódicos y revistas"

El bazar fue un impulso de su hermano, quien la animó a abrir el negocio: «Esta esquina te va a traer suerte, haz algo aquí», le dijo hace 40 años. «Algo con lo que asegurar el mañana». No lo dudó. Su marido construyó las estanterías de madera y el mostrador, sin ser carpintero. La tienda conectaba entonces con la vivienda. «Lo que más se vendía eran periódicos, revistas y golosinas, esto era más un estanco», recuerda su hija.

Poco tiempo después, su padre entró en coma varios hasta que falleció, una difícil situación que tuvo que afrontar su madre. «Gracias a este estanco salimos adelante», destaca Tina. Ella sola tuvo que hacerse cargo del negocio, que se convirtió en el sustento para su joven familia.

«La única vez que mi madre se cogió vacaciones en 40 años fue cuando le dio un infarto, el resto del tiempo siempre estuvo aquí, tras el mostrador». En aquella época las cuentas se sacaban sin calculadora. A mano, apuntando en un cartón de tabaco. «Y se fiaba, a veces todavía se fía», aclaran las dos.

Gracias a este estanco salimos adelante Tina Betencourt — Madre de Sonia y anterior propietaria

Tiendas de cercanía

Esa costumbre del comercio de proximidad también la conoce Carmelo, propietario de una tienda en la calle Tamadaba. Toda la vida dedicada al comercio de ultramarinos. Unas pequeñas escaleras acceden al comercio.

Es tan popular en el barrio que no necesita ni letrero. Comenzó como muchos de su quinta, trabajando en las pequeñas tiendas del barrio siendo adolescente "para hacer oficio". Luego le vendría el gusto por «el hierro», al que todavía se le van los ojos por ser mecánico tornero de profesión.

Pero no olvidó a aquel que le enseñó todo del mundo del comercio. Tanto que acabó dedicándose a eso. Horarios sacrificados, actuaciones en el colegio a las que no asistir. «No fui a las graduaciones de mi primer hijo, con mi segunda hija la cosa cambió, pero me bebía las lágrimas cuando me di cuenta de lo que me había perdido».

El negocio sigue, pero las prioridades cambian. «Ahora con los nietos, no falta a nada». La clientela se acostumbra y lo entiende. «Casi todos cerramos a la hora de comer y los domingos, antes iba al Mercalaspalmas también todos los días, ahora solo los lunes, miércoles y viernes».

Lo que no quieras para ti, no se lo des al cliente Paco de La Hoz — Propietario de bazar en La Isleta

Asegura que a pesar de ser varios los comerciantes en La Isleta, «hay clientes para todos». Así como él tuvo su mentor, Carmelo lo fue para Paco de La Hoz, propietario de una tienda en la calle Menceyes. «Con él empecé a los 14 años, un verano al acabar las clases, me gustaba estar detrás del mostrador.

Años después surgió la posibilidad de montar mi propio negocio». Desde entonces, casi dos décadas de cara al público. El pequeño comercio para él se resume en «tener un buen trato con el cliente y ofrecerle siempre calidad». Paco resalta uno de sus lemas: «Lo que no quieras para ti, no se lo des al cliente». Eso, y la honradez. «Al final, mis clientes son mi familia, me han visto crecer».

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Es la gente mayor la que más acude a estas tiendas, que siguen cumpliendo una función social. «Cuando un vecino deja de venir un par de días seguidos, te preocupas, preguntas por él, y si lo necesita, vas y le subes la compra». Ese sentido de comunidad aún pervive en La Isleta.