Los juegos de mesa canarios que combaten el acoso y la violencia desde el Congreso hasta los colegios

En unos tiempos marcados por la falta de diálogo, los bulos y el odio, se vuelven muy necesarias las iniciativas que apuestan por la cohesión social y la prevención de las violencias. Esa es la hoja de ruta de Bientratar, una asociación que con apenas cuatro años de trayectoria ha llegado hasta el Parlamento de España con una firme apuesta por las relaciones saludables y el entendimiento. Su labor en pro de la escucha la ha hecho merecedora de la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria, un reconocimiento que recibe con el compromiso de seguir combatiendo todo tipo de acoso.

Una de las claves del éxito de Bientratar es hacer que la prevención sea divertida. A través de dinámicas con talleres, juegos y grupos de escucha, permiten diagnosticar las actitudes violentas que se dan en las familias, los entornos laborales y los centros de estudios, ya que pueden cobrar formas muy distintas que complican la tarea de identificarlas: desde la ridiculización y el ninguneo hasta la confrontación física, pasando por el acoso económico.

Juego de mesa de Bientratar / LP/DLP

Normalización de acciones hostiles

"Lo que más nos llama la atención es que muchas de estas prácticas están normalizadas. Como las hemos podido vivir en casa, no nos damos cuenta de que no debemos permitirlas. Ese es uno de los problemas de las relaciones tóxicas y de la violencia de género: como se dan gota a gota, no nos damos cuenta del efecto que nos va haciendo y cómo va destruyendo a las personas", relata el coordinador de proyectos de Bientratar, Arturo Boyra López.

Buena parte de la labor que realizan consiste en enseñar a que la gente identifique qué tipo de acciones no son saludables y no se deben permitir. A partir de esa reflexión, abren el camino a sensibilizar qué tipo de actitudes se deben potenciar y cuáles no.

Dinámica grupal de Bientratar / LP/DLP

Su dinámica de trabajo pone en el centro la prevención, pero también ofrecen grupos de escucha en los que facilitan acompañamiento a las personas que, tras haberse visto envueltas en contextos de violencia, necesitan apoyo para acudir a terapia. "Nuestra función es servir de puente", destaca Boyra, de modo que los problemas no se cronifiquen ni acaben generando "dramas humanos tremendos".

"Necesitamos que las figuras públicas sean el ejemplo de cómo comportarse para tener un país más respetuoso y democrático"

Una de sus iniciativas más destacables consiste en un juego de mesa que permite trabajar las relaciones sanas de forma prolongada y divertida. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adquirió 250 unidades para las familias del municipio, pero los primeros ejemplares llegaron mucho más lejos: nada menos que al Congreso de los Diputados y a la reina de España. Tal y como lo explica Boyra, se trata de "una llamada de atención" para las figuras públicas: "Necesitamos que sean el ejemplo de cómo comportarse para tener un país más respetuoso y democrático".

Este juego está diseñado para trabajar los conflictos de grupos concretos. Consta de un total de 80 cartas: la mitad contienen acciones hostiles y la otra mitad, acciones de cuidados. Según han podido constatar en sus intervenciones y el seguimiento que realizan, esta dinámica tiene un gran potencial para diagnosticar las necesidades específicas de los colectivos en los que se aplica. "Muchas veces nos llaman para decirnos que ha habido un antes y un después a raíz del taller", asegura Boyra.

Presentación y dinámica de Bientratar / LP/DLP

Proporcionalidad y consecuencias

Hasta la fecha han trabajado con ayuntamientos, centros educativos, cárceles, hospitales, empresas privadas y partidos políticos, puesto que pretenden actuar de forma transversal, implicando a toda la sociedad. Pero su planteamiento también parte de la idea de que "las mentiras deberían tener consecuencias proporcionales al poder de quien las ejerce" porque "no es lo mismo una mentira de alguien que está en el Congreso que un niño en el patio del colegio".

En esa línea, Boyra desgrana que las esferas con mayor proyección pública nutren a las demás, generando un caldo de cultivo de relaciones hostiles: "Si en cualquier aula de Canarias se tratasen como se tratan en el Congreso de los Diputados, activaríamos los protocolos antibullying. Es una cosa muy seria, porque quien está en el Congreso y los espacios para la gestión de lo público también está dando ejemplo de cómo tiene que comportarse la sociedad".

Asimismo, explica que el problema de este tipo de acciones es que "si no tienen consecuencias, favorecen a quien las hace", incentivando que se reproduzcan. De ahí la importancia a "poner coto a la mentira, el bulo, la descalificación y el insulto".