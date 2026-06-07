Las tapas de autor con memoria latina que brillan con un Sol de la Guía Repsol en Las Palmas de Gran Canaria

La pasión por el buen comer es un factor común para muchas culturas del mundo. Por eso la gastronomía es la balsa idónea donde viajar a través del paladar, los recuerdos y la creatividad. El restaurante Qué leche!, en Las Palmas de Gran Canaria, es uno de esos locales que entiende la comida como un lienzo en blanco: permite mantener la esencia original de los sabores sin dejar de fusionar distintas tradiciones culinarias.

Con una propuesta "muy limpia" y una filosofía de trabajo basada en que "menos es más", este negocio ofrece una carta "diseñada para compartir" y degustar distintos platos en una sola comida, permitiendo saborear multitud de matices. Así lo explica Jennise Ferrari, cocinera y propietaria del establecimiento: "Es un trabajo constante de pensar y darle la vuelta a las cosas que ya existen porque está todo inventado".

Costilla de ternera con barbacoa de tamarindo / LP/DLP

La influencia de los trasiegos culturales

En la cocina de Qué leche!, todo comienza con un buen puñado de productos de calidad y una base gastronómica latina, a la que se suma la cocina mediterránea junto con un toque asiático. Esta combinación es fruto de los orígenes, intereses y viajes por el mundo de Jennise, venezolana de nacimiento, que culminan en lo que ella denomina "tapas de autor con memoria latina". También toman las influencias de multitud de países, en parte gracias a los trasiegos culturales que han tenido durante mucho tiempo los puertos venezolanos.

Sus creaciones se materializan en forma de nigiris de arroz a la cubana o pabellón criollo venezolano, pero también con otras propuestas como el magret de pato o el bacalao con ajo blanco y aceite de cilantro. Y es que sin ser un restaurante específicamente latino, cada bocado "recuerda a Latinoamérica de alguna manera".

Aguachile de lubina / LP/DLP

Cochino negro y quesos de pastores

La fusión no solo se encuentra en las recetas terminadas, sino también en los productos de base, que combinan lo mejor del Archipiélago con lo mejor de otros territorios. Su plato de cochino negro, que ha sido "un éxito" desde la apertura hace 12 años, es una de las mejores evidencias de que "cuando tienes un producto local que es maravilloso, no lo puedes obviar", al igual que con las batatas de Lanzarote o la tabla de quesos de pastores canarios.

Pero más allá de "lo romántico" del kilómetro cero, Jennise no se limita a un solo origen para escoger los productos que utiliza en su cocina: "Yo no podía ser 100% kilómetro cero, primero por mis raíces, y porque no podría plasmar mis experiencias viajando por el mundo. Esa es parte de mi personalidad como cocinera".

Cochinillo negro con batata / LP/DLP

Una formación de premio

El camino antes de consolidarse como tal comenzó estudiando cocina en Argentina y realizando un máster en el Basque Culinary Center. A partir de entonces trabajó un tiempo con reputados cocineros en Barcelona hasta que vio la posibilidad de asentarse en Canarias y abrir su propio negocio.

El nombre del local nació precisamente de su etapa de estudiante en el País Vasco y de su proyecto para crear una factoría relacionada con productos lácteos. "El nombre del proyecto se lo pusieron mis amigas porque 'qué leche' en Venezuela tiene una connotación completamente positiva, es como 'qué suerte'. Ya después de haber venido aquí, cuando alquilé el local, se lo puse por algo emocional; es lo que me había traído a España", relata.

Todo ese bagaje se hace notar. Qué leche! obtuvo un Bib Gourmand –distintivo que premia a los restaurantes con una excelente relación entre calidad y precio– y aparece recomendado en la Guía Michelin. Además, entre sus reconocimientos también figura un Sol de la Guía Repsol.

Foie con anguila ahumada / LP/DLP

Personalidad y experimentación constante

Nada de eso puede sostenerse sin una personalidad propia, mucho amor por la cocina y una experimentación constante. Esas son unas cualidades que tiene muy presentes: "Para mí es 100% pasional. Yo hice la carrera de abogado y me di cuenta de que no era el ámbito que quería. Mi familia también es italiana, entonces tengo esta cultura del buen comer desde que nací. Creo que si tengo la oportunidad de seguir haciendo esto, lo haría hasta el último día de mi vida, por supuesto, diversificándome".

Como no podía ser de otro modo, también es esencial contar con un equipo de confianza. Eso también lo tiene: Daily, Leymi, Celeste y Luna son una parte fundamental del engranaje que contribuye a hacer de Qué leche! el restaurante que es hoy en día.