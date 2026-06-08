La ciudad homenajea a la fallecida Dania Dévora en las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para celebrar sus Fiestas Fundacionales del 12 al 26 de junio con un programa lleno de actos que conmemora el 548º aniversario de la ciudad. La agenda ha sido presentada este lunes por la alcaldesa Carolina Darias y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, quienes explicaron que este año se rinde un homenaje especial a Dania Dévora, quien fuera pregonera de las fiestas en 2019, Hija Predilecta de la ciudad y figura esencial vinculada a la actividad cultural de la capital.

Además, se incorpora el lema 'Rebelión de la Geografía', en referencia a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como finalista para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031.

El programa comenzará el viernes 12 de junio en la plaza de Santa Ana con el pregón a cargo de Lourdes Santana, directora de la Cadena SER en Canarias, seguido de un concierto de la Gran Canaria Big Band, con la participación al timple de Abraham Ramos y las voces de Manuel Estupiñán y Beatriz Pérez, de Última Llave.

Ese mismo día, como apertura, la Banda Sinfónica Municipal actuará a las 19:00 horas en los jardines del Castillo de La Luz junto al multiinstrumentista Abraham Cupeiro, con la propuesta 'Pangea', basada en instrumentos ancestrales de distintos lugares del mundo.

La programación musical continuará el sábado 13 de junio con el concierto '60 años de soul en el Atlántico', en Santa Ana, protagonizado por Cristina Ramos junto a la City Dock Band, e invitados como Teddy Bautista.

El domingo será el turno del ciclo 'Música en el corazón de Vegueta', con actuaciones desde las 11:00 horas en los patios y plazas del barrio fundacional, con sedes como las Casas Consistoriales, el Colegio de Abogados, la Fundación Mapfre Canarias y la Casa de Colón, además del Pilar Nuevo, San Agustín y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

Acto de honores y fuegos artificiales

La programación incluye la sesión '12 noches de autor', con una propuesta doble el miércoles 17 con Mingo Quintana y José Artiles. Será el jueves 18 de junio, cuando la plaza de Santa Ana acoja el especial 'Música y versos para Dania Dévora', un tributo a Dania Dévora, vinculada durante años a la actividad cultural de la ciudad y pregonera de las fiestas en 2019.

La semana grande sumará el martes 23 de junio el acto institucional de Honores y Distinciones. La noche se completará con conciertos y fuegos artificiales desde Los Muellitos y una programación musical en la plaza de la Música, con el concierto de Álvaro de Luna y la sesión 'De verbena' con Tataband y sesiones de dj.

El sábado 20 de junio concentrará varias propuestas. En Santa Ana se estrenará el 'Festival Elepegecé', con un cartel integrado por Morgan, Los Vinagres, Good Franco y Baldosa, además de sesiones de dj. Ese mismo día, la iniciativa 'Ópera para todos' llevará a la plaza de Stagno la retransmisión en gran pantalla de una función de Turandot, desde el Teatro Pérez Galdós, dentro de la 59ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria–Alfredo Kraus, organizada por Amigos Canarios de la Ópera.

Premios, rutas históricas y programación infantil

La programación cultural incluirá actos vinculados a los premios de fotografía y poesía de la ciudad. El martes 16 de junio, en el Palacete Rodríguez Quegles, se presentará el poemario ganador del año anterior 'La herida y el cuchillo', de Santos Domínguez Ramos, y se conocerá el fallo del 29º Premio de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Dos días después, el 18 de junio, el Castillo de Mata acogerá la lectura del acta del 14º Premio de Fotografía Ciudad y se retomará el paseo nocturno coordinado por el cronista oficial Juan José Laforet, con un recorrido por puntos del entorno histórico.

Las actividades familiares tendrán presencia en el parque Doramas, con sesiones infantiles los sábados 13 y 20 de junio y la mañana del domingo 21, además de propuestas en el Espacio Cultural Jesús Arencibia.

El amplio programa concluirá el viernes 26 de junio en el Castillo de La Luz con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal, que pondrá el broche final a casi dos semanas de actos distribuidos por distintos espacios del municipio.