Dispositivo especial de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria por la visita del papa León XIV el 11 de junio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Higiene Urbana, activa un dispositivo especial de limpieza con motivo de la visita del papa León XIV, prevista para el 11 de junio. El operativo incluye actuaciones preventivas, un refuerzo durante el desarrollo del evento y tareas posteriores para recuperar la normalidad en las zonas afectadas.

Dispositivo de limpieza por la visita del papa León XIV. / LP/DLP

El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, afirma que “el Ayuntamiento viene trabajando desde hace semanas en la planificación de este operativo especial para garantizar que los espacios por los que transcurrirá la visita presenten las mejores condiciones de limpieza e imagen urbana”. Señala también que “la coordinación de los servicios municipales para responder a un acontecimiento histórico para la ciudad”.

Los trabajos se concentran en los entornos de Vegueta y Siete Palmas, con actuaciones en espacios como la Plaza de Santa Ana, la Plaza de San Agustín, la calle Mendizábal, la Avenida Pintor Felo Monzón y los accesos al Cementerio de San Lázaro, entre otros puntos incluidos en el recorrido previsto.

Las actuaciones de limpieza comenzaron el 25 de mayo

Las tareas preventivas arrancaron el 25 de mayo e incluyeron baldeos integrales con maquinaria de alto rendimiento, desinfección de zonas con malos olores y residuos, fregado mecanizado de aceras, desbroce y retirada de vertidos incontrolados.

Dentro de ese calendario, hoy 8 de junio, el Ayuntamiento realiza una limpieza integral del tramo de la GC-110 comprendido entre la calle Muro y el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para el 9 de junio, programa actuaciones en las zonas terrosas situadas en las inmediaciones del Estadio de Gran Canaria.

En los días previos al acto, el dispositivo sumará repasos integrales de limpieza, vaciado de papeleras y contenedores y nuevas tareas de baldeo en los puntos señalados.

Refuerzo el 11 de junio y retén desde primera hora

El día 11 de junio, desde las 07.00 horas, se mantiene un retén especial de limpieza en Vegueta y Siete Palmas hasta la finalización de la misa prevista en el Estadio de Gran Canaria, según el plan municipal. El operativo contempla también una intervención posterior para devolver la normalidad a los espacios utilizados o afectados por el desarrollo de la visita.

Tras la celebración del evento, el Ayuntamiento activa actuaciones especiales de limpieza desde las 23.00 horas del propio 11 de junio con el objetivo de normalizar “en el menor tiempo posible” todas las zonas afectadas por la visita papal.