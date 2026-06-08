EMALSA inicia obras de urgencia en una céntrica calle de Las Palmas de Gran Canaria por una avería en el saneamiento
La empresa prevé finalizar los trabajos este miércoles y asegura que la actuación no afectará al suministro de agua de los vecinos
EMALSA ha comenzado este lunes trabajos de reparación y mejora en la red de saneamiento de la calle Cádiz, en la esquina con Pedro Infinito, después de detectar una rotura en el colector de la zona. La actuación se prolongará previsiblemente hasta el próximo miércoles 10 de junio.
La intervención tiene como objetivo solucionar la avería y mejorar el funcionamiento de la infraestructura de saneamiento, una actuación que la compañía considera prioritaria para garantizar el correcto estado de la red.
Sin cortes en el suministro de agua
La empresa mixta de aguas ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los residentes y comerciantes del entorno, ya que los trabajos no implicarán interrupciones en el abastecimiento de agua al tratarse de una actuación centrada exclusivamente en la red de saneamiento.
Asimismo, EMALSA asegura que adoptará las medidas necesarias para reducir al máximo las molestias que puedan ocasionarse durante la ejecución de las obras y agradece la colaboración de vecinos, conductores y establecimientos de la zona afectada.
Finalizan otras actuaciones en la ciudad
La compañía también ha informado de que las obras de mejora y reparación desarrolladas recientemente en las calles Mesa y López y Agustina de Aragón han concluido dentro de los plazos previstos y sin incidencias destacables.
La actuación arrancó durante la jornada de este lunes tras detectarse la rotura del colector y, según la planificación inicial, los operarios trabajarán durante dos días para restablecer completamente la infraestructura afectada.
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