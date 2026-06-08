La maniobra que puso en alerta a la Policía en una calle de Las Palmas de Gran Canaria
El conductor de un ciclomotor intentó evitar la presencia de los agentes en Altavista. Cuando fue interceptado, las comprobaciones revelaron dos infracciones que impedían la circulación legal del vehículo
La actitud de un conductor llamó la atención de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria durante una intervención realizada en el barrio de Altavista. Lo que comenzó con una serie de maniobras sospechosas acabó con varias denuncias tras descubrirse irregularidades en la documentación del vehículo.
Los hechos ocurrieron este lunes, 8 de junio, en la calle Carlos M. Blandy. Según informó la Policía Local, los agentes observaron cómo el conductor de un ciclomotor realizaba movimientos evasivos al percatarse de su presencia, una actuación que despertó las sospechas de la patrulla.
El intento de evitar a los agentes levantó sospechas
Ante ese comportamiento, los policías decidieron darle el alto para comprobar si todo estaba en regla. Tras detener el vehículo e identificar al conductor, comenzaron las verificaciones habituales sobre la situación administrativa del ciclomotor.
Fue entonces cuando los agentes comprobaron que el vehículo carecía del seguro obligatorio en vigor, un requisito indispensable para poder circular por cualquier vía pública.
Las comprobaciones destaparon otra irregularidad
La revisión no terminó ahí. Además de la falta de seguro, la Policía Local verificó que el ciclomotor tampoco tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.
Ambas infracciones motivaron la tramitación de las correspondientes denuncias contra el conductor, que circulaba incumpliendo dos de las obligaciones básicas exigidas por la normativa de tráfico.
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