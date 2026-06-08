La obra para poder abrir el nuevo aparcamiento de San Cristóbal queda desierta

La obra para poner en marcha el aparcamiento disuasorio del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria queda desierta. Este recinto, situado junto al paseo Blas Cabrera Felipe, lleva construido desde hace tres años, pero todavía no ha podido inaugurarse. Desde entonces ha estado pendiente de la construcción de una estación transformadora para poder dotar de electricidad a las instalaciones. El parquin tiene una capacidad para 300 plazas, seis de ellas para vehículos con distintivo PMR -personas con movilidad reducida-.

La obra, con una presupuesto de licitación de 14.047,27 euros, quedó desierta tras no presentarse ninguna oferta. Con un plazo de ejecución de un mes, estos trabajos son complementarios a los de la estación transformadora que está realizando Endesa. Fuentes de la concejalía de Movilidad, que dirige José Eduardo Ramírez, apuntan que Sagulpa ha vuelto a sacar estos trabajos a licitación -se trata de un contrato menor- y prevén poder adjudicarlos a lo largo de esta semana.

Imbornales de aguas pluviales

Estos trabajos son necesarios para evitar que el agua de la lluvia se acumule en los alrededores de la estación transformadora. Según los pliegos, la construcción de las conexiones eléctricas afectarán a los imbonarles de aguas pluviales ya existentes; además, el pozo de saneamiento a donde van a parar estas canalizaciones no está conectado a ninguna red. Por tanto, para evitar males mayores, la idea será reconducir el desagüe hacia un parterre cercano y que las aguas se filtren en el mismo.

La obra es necesaria para evitar que el agua de lluvia se acumule junto a la estación de transformadora

Por otro lado, la estación transformadora complicará la forma en la que se evacuará el agua de la lluvia. Para los trabajos será necesario retirar la tierra del parterre, para su posterior relleno de grava y tierra vegetal. Además, se terminarán las barandillas que siguen pendientes y se deberán hacer canalizaciones subterráneas de baja tensión, complementarios a la estación transformadora que realiza Endesa.

Los trabajos para construir este aparcamiento en unos solares junto al Martín Freire fueron adjudicados en octubre de 2021 por 782.913 euros. Con un plazo de cinco meses, fue necesario ampliar el presupuesto en 109.719 euros tras encontrar en el solar gran cantidad de residuos de metral, madera, hormigón y plásticos. Además, fue necesaria una segunda adjudicación de 388.872 euros para instalar placas fotovoltaicas.

Los trabajos terminaron en 2023 y desde entonces el recinto ha permanecido cerrado. La basura se ha acumulado y la jardinería se ha secado. El proyecto, el cual pretendía ser complementario a la estación de la Metroguagua de Hoya de la Plata, ha estado pendiente estos tres años de los trámites burocráticos pertinentes para que Endesa pudiera hacer la estación transformadora. Trabajos estos últimos que comenzaron hace apenas unas semanas.