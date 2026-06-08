Las Palmas de Gran Canaria activa el Plan de Emergencias Municipal ante la visita del papa León XIV

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado la situación de alerta del Plan de Emergencias Municipal (PEMULPA) con motivo de la visita de Su Santidad el papa León XIV a la capital grancanaria.

La medida estará vigente desde las 08.00 horas de este lunes, 8 de junio, y tiene como objetivo reforzar la coordinación de los distintos servicios municipales implicados en el dispositivo especial preparado para la visita del Pontífice.

Según ha informado la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la activación permitirá movilizar y coordinar los recursos de seguridad, emergencias, movilidad y atención ciudadana que participarán en un operativo diseñado para atender una afluencia masiva de personas en diferentes puntos de la ciudad.

Recomendaciones para los asistentes

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que priorice el uso del transporte público y evite desplazamientos innecesarios si no tiene previsto asistir a los actos programados. Asimismo, recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los efectivos de seguridad, emergencias y organización.

En caso de cualquier incidencia, las autoridades recomiendan contactar con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 y facilitar siempre el trabajo de los equipos de intervención.

Protección frente al calor y medidas de seguridad

La Dirección General de Seguridad y Emergencias también aconseja evitar las zonas excesivamente congestionadas y acudir sin objetos que puedan dificultar la movilidad o el tránsito de otras personas.

Respecto a los menores de edad, se recomienda que acudan acompañados por una persona adulta y que lleven algún sistema de identificación que facilite su localización en caso de extravío.

Además, ante las condiciones meteorológicas previstas para la jornada, el Ayuntamiento insiste en la necesidad de protegerse del sol mediante gorras o elementos similares, así como mantener una correcta hidratación durante toda la celebración de los actos.

Un operativo para una visita histórica

La activación del PEMULPA supone un nuevo paso dentro del amplio dispositivo de seguridad y organización previsto para la visita de León XIV a Canarias, un acontecimiento que movilizará a miles de personas y que obligará a coordinar recursos municipales, autonómicos y estatales para garantizar el desarrollo normal de todos los actos previstos.