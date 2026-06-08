El Puerto de Las Palmas remata el Muelle Santa Catalina antes de la feria internacional de cruceros del Mediterráneo

La actividad en los alrededores de la terminal de cruceros del Muelle Santa Catalina es incesante y en los próximos días se intensificará aún más, ya que la Autoridad Portuaria ha adjudicado dos nuevas actuaciones en esta zona del Puerto de Las Palmas para que esté totalmente colmatada antes de la celebración de Seatrade Cruise Med, la principal feria de cruceros del Mediterráneo y la segunda del mundo, después de la de Miami, los días 16 y 17 de septiembre.

Así, el Puerto de Las Palmas ha adjudicado a la empresa Felix Santiago Melián el remate de la explanada del Muelle Santa Catalina completando actuaciones pendientes en el entorno de la nueva Estación Marítima de Santa Catalina, una vez terminados los trabajos principales de urbanización, acondicionamiento de la zona de operaciones y construcción de la terminal, aunque los operarios siguen apurando el ritmo para terminar los aseos, rematar la explanada y las zonas ajardinadas.

Con estos trabajos, que tienen una duración máxima de cuatro meses, se mejorará el funcionamiento diario, la movilidad de los usuarios y la operativa portuaria.

Cinco zonas de intervención

Las intervenciones se reparten en cinco zonas. En la glorieta se asfaltará la superficie que quedó pendiente tras las obras anteriores y se recolocarán siete palmeras en su posición definitiva. En la zona sur se ejecutará un nuevo pavimento asfáltico y se corregirá la pendiente para salvar el desnivel entre el edificio de la estación marítima y el cantil del muelle, además de conectar la red de alumbrado entre los laterales de naciente y poniente. También se transformará parte de un parterre del lateral poniente en un paso peatonal de hormigón para dar continuidad al tránsito de pasajeros.

El proyecto incluye además el relleno con picón rojo de diez parterres situados junto a la estación marítima y en el bulevar, con el objetivo de evitar que la tierra invada las zonas peatonales. Por último, en la prolongación de poniente se ejecutarán canalizaciones eléctricas para llevar suministro a los bolardos siete y 26 y facilitar la conexión de los buques.

El precio final de adjudicación fue de 482.924,89 euros, más de 180.000 menos que el coste inicial de licitación, que ascendía a 601.489,77 euros.

Nuevo alumbrado en la explanada

Por otro lado, Aceinsa Canarias asumirá la dotación de alumbrado de la nueva explanada, una actuación que se realizará en dos fases. En la primera de ellas se contempla la instalación de 33 luminarias de cuatro metros de altura, 33 de nueve y otras 33 de diez, cada una con sus correspondientes báculos. Posteriormente, se añadirán otras siete a nueve metros, nueve de diez y 131 metros de canalización y 150 de cableado.

La propuesta de Aceinsa Canarias, 135.193,33 euros, fue la más económica de las siete presentadas a esta licitación pública que partía con un presupuesto de 281.982,31 euros.

Más actuaciones en Santa Catalina

No obstante, la Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene entre sus planes más obras en esta zona del Puerto, como ampliación de la línea de atraque del Muelle Santa Catalina Naciente, retomando así un proyecto de 2018. De esta manera, La Luz ganará otros 72 metros lineales con un presupuesto inicial de tres millones de euros. La licitación para la redacción del proyecto, que se inició en noviembre, se ha retrasado debido a que una de las siete empresas que había optado a realizarlo (con un coste 98.440 euros) y había sido excluida, ha presentado un escrito sobre el procedimiento que hay que resolver antes de la adjudicación.