Las voces de La Isleta: la Coral Cantata gana la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

La voz de La Isleta resuena en el Real Club Victoria. La Coral Cantata del club ha recibido la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria por su larga trayectoria y su implicación en la vida cultural de la ciudad. "Es un reconocimiento a la trayectoria de un colectivo desde hace más de 26 años", destaca el director del coro, Eduardo Manuel García. La agrupación nació del interés de varios socios del Victoria por reunirse y cantar como una actividad más dentro del club. Al principio actuaban en actos vinculados a la entidad, pero, a medida que aumentaron su experiencia y sus capacidades, fueron ampliando su presencia a otros escenarios y propuestas culturales.

Los miembros llegan al coro movidos por su pasión por el canto, pero también en busca de un espacio de encuentro y socialización. "La formación coral es una representación de lo que significa estar en sociedad: cada uno es una identidad propia que se junta para hacer algo en común", define García. En este sentido, el director considera que un coro ayuda a entender que cada persona es "una parte de un todo" y que, aunque una voz no tenga siempre un gran protagonismo, resulta imprescindible para engrandecer el resultado final.

Un ensayo de la Coral Cantata en el Real Club Victoria. / LP/DLP

Además, la experiencia compartida en una agrupación coral no solo permite conocer a gente nueva, sino también cultivar una educación musical. "Los coros abordamos repertorio clásico, propuestas contemporáneas, es decir, todo lo relacionado con la literatura musical, y esto es una cosa que, a nivel formativo y de conocimiento, es muy interesante", observa.

Propuestas diferentes

En la actualidad, la Coral Cantata cuenta con una programación anual en la que atiende distintos compromisos. Entre los más destacados figura el encuentro coral o la propuesta musical que organizan antes del periodo navideño. La Semana Santa es otro de los momentos "más interesantes" para la formación, ya que interpretan repertorio sacro e intentan abordar piezas diferentes a las habituales en los coros amateurs. "Somos un poquito ambiciosos, pero en el sentido más recogido del término, porque nos gusta hacer propuestas interesantes", detalla García.

"Como suele pasar en estas iniciativas, siempre hay más mujeres que hombres" Eduardo García

El director reconoce que el movimiento coral en las Islas ha atravesado distintas etapas. En la actualidad valora que existe un mayor interés por las agrupaciones folclóricas, aunque rechaza que no haya suficientes coros en Gran Canaria. "Igual no se publicitan tanto como otro tipo de formaciones musicales, pero sí hay. De hecho, cada municipio tiene su propia agrupación coral y en Las Palmas es donde más se concentra", asegura.

El relevo generacional

Para García, el principal reto es el relevo generacional, una de las carencias más habituales en este tipo de formaciones musicales. Las inscripciones están abiertas a personas mayores de edad, aunque el director confirma que la mayoría de los integrantes son personas que ya tienen su vida hecha. "Es muy importante que todas las edades estén implicadas dentro de lo que es un coro adulto", defiende.

"Es un repertorio distinto y es lo que hace que sea un coro diferente, lo que nos identifica" Eduardo García

El director considera que muchos jóvenes mantienen una visión desfasada de los coros, aunque asegura que estas formaciones se han modernizado en los últimos años. En el caso de la Coral Cantata, también interpretan musicales como Mamma Mia, El Jorobado de Notre Dame o Los Miserables. "Es un repertorio distinto y es lo que hace que sea un coro diferente, lo que nos identifica", apunta.

Nuevas voces

La búsqueda de nuevas voces comienza entre los miembros del Club Victoria y, si no hay suficientes incorporaciones, se abre al público general. Uno de los mayores retos es encontrar voces masculinas, imprescindibles en un coro mixto. "Como suele pasar en estas iniciativas, siempre hay más mujeres que hombres", valora García. Aun así, en el caso de la Coral Cantata cuentan con todas las cuerdas completas, por lo que se sienten "afortunados".

De cara al futuro, el director espera que el relevo generacional se convierta en una realidad para que la Coral Cantata pueda seguir viva, al menos, durante otras dos décadas. "Todos nos vamos haciendo mayores y la gente va abandonando las formaciones; otros, lamentándolo mucho, fallecen", cuenta. Por eso, para García lo más importante es que nuevas voces descubran la experiencia compartida de cantar por un sentir común.