El alquiler vuela en Las Palmas de Gran Canaria: el 18% de las viviendas se alquilan de forma exprés

En un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que puede durar una vivienda en alquiler en Las Palmas de Gran Canaria. El elevado precio de los alquileres, unido a la tensión del propio mercado inmobiliario, propicia que un inmueble que reúna las tres "B" —bueno, bonito y barato— permanezca apenas unas horas anunciado antes de encontrar inquilino.

Alquiler exprés en plena capital

Las Palmas de Gran Canaria, una de las zonas más tensionadas de España, se enfrenta a un nuevo desafío, ya que cada vez resulta más complicado encontrar una vivienda de alquiler disponible durante varios días. Según los datos del estudio, el 18% de los inmuebles anunciados en la capital se alquilan en un plazo muy reducido, una cifra que supera la media nacional, situada en el 16%.

Aunque el fenómeno alcanza niveles mucho más elevados en otras ciudades españolas, la realidad del mercado grancanario refleja una demanda cada vez más intensa. Los mayores porcentajes de alquiler exprés se registran en San Sebastián, donde el 40% de las viviendas desaparecen rápidamente de la oferta, seguida de Barcelona (39%) y Girona (33%).

Alquiler exprés por capitales / Idealista

Estos datos ponen de manifiesto la creciente presión sobre el mercado del alquiler, especialmente en aquellas ciudades donde la oferta disponible resulta insuficiente para atender la demanda existente. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la rapidez con la que se cierran algunos contratos confirma las dificultades que encuentran muchos inquilinos para acceder a una vivienda en condiciones competitivas.

Imagen de un piso en alquiler en Las Palmas de Gran Canaria / Idealista

Además, Santa Cruz de Tenerife, capital de la provincia vecina, registra un mayor porcentaje de alquileres exprés, alcanzando el 22% y superando a Las Palmas de Gran Canaria. Esto refleja un problema creciente para los estudiantes canarios y para aquellas familias isleñas que encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda en condiciones asequibles.

El auge de los alquileres exprés confirma la fuerte presión que soporta el mercado residencial en Canarias. Mientras la demanda continúa creciendo y la oferta sigue siendo limitada, encontrar una vivienda disponible se ha convertido en una carrera contrarreloj para miles de personas. Una realidad que afecta especialmente a jóvenes, estudiantes y familias que buscan establecerse en las principales ciudades del archipiélago.