Un verano entre plantas y juegos para los más pequeños con Huertoaventuras, en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, pondrá en marcha por segundo verano consecutivo el campus ‘Huertoaventuras de verano’, una actividad gratuita dirigida a menores para favorecer la conciliación familiar y promover el contacto con la naturaleza durante la infancia.

El campus se desarrollará en horario de mañana, de 9:00 a 13:00 horas, en el Centro de Recursos Ambientales El Pambaso, ubicado en el barranco de Guiniguada, y se organizará por grupos diferenciados de edad. La propuesta tiene una duración de una semana por participante e incluye dinámicas de juego y enseñanza práctica sobre el cuidado de las plantas, el cultivo ecológico y el respeto por el entorno natural.

Fechas por edades y turnos

Para niños y niñas de 6 a 10 años, las semanas disponibles son del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10 de julio, del 13 al 17 de julio y del 31 de agosto al 4 de septiembre. En el caso de los menores de 11 a 14 años, los turnos previstos se celebrarán del 20 al 24 de julio y del 27 al 31 de julio.

Cada menor podrá participar únicamente en una semana de actividad, eligiendo entre las fechas correspondientes a su franja de edad. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción y cada familia podrá señalar las semanas en las que tenga disponibilidad, adjudicándose plaza en el primer campus con vacantes.

Cartel informativo de Huertoaventuras 2026 / LP/DLP

150 plazas tras la experiencia de 2025

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, se estrenó en 2025 con dos grupos y este año amplía su oferta hasta alcanzar 150 plazas, tras el recibimiento obtenido en la primera edición.

El programa busca que los participantes adquieran nociones básicas para plantar y cuidar plantas y hortalizas también en espacios reducidos, como balcones, terrazas o azoteas, fomentando la autonomía para crear pequeños huertos domésticos.

Inscripciones a partir del 9 de junio

Las inscripciones se abrirán el martes, 9 de junio, a las 09.00 horas, a través de la web municipal https://lpgcsostenible.laspalmasgc.es. La concejala del área, Gemma Martínez Soliño, señaló que acercar a la infancia a la naturaleza contribuye a reforzar el aprendizaje y la relación con el entorno.