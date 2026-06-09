Un verano entre plantas y juegos para los más pequeños con Huertoaventuras, en Las Palmas de Gran Canaria
La iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida a menores de 6 a 14 años, amplía a 150 plazas su oferta gratuita para fomentar el contacto con la naturaleza
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Sostenibilidad Ambiental, pondrá en marcha por segundo verano consecutivo el campus ‘Huertoaventuras de verano’, una actividad gratuita dirigida a menores para favorecer la conciliación familiar y promover el contacto con la naturaleza durante la infancia.
El campus se desarrollará en horario de mañana, de 9:00 a 13:00 horas, en el Centro de Recursos Ambientales El Pambaso, ubicado en el barranco de Guiniguada, y se organizará por grupos diferenciados de edad. La propuesta tiene una duración de una semana por participante e incluye dinámicas de juego y enseñanza práctica sobre el cuidado de las plantas, el cultivo ecológico y el respeto por el entorno natural.
Fechas por edades y turnos
Para niños y niñas de 6 a 10 años, las semanas disponibles son del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10 de julio, del 13 al 17 de julio y del 31 de agosto al 4 de septiembre. En el caso de los menores de 11 a 14 años, los turnos previstos se celebrarán del 20 al 24 de julio y del 27 al 31 de julio.
Cada menor podrá participar únicamente en una semana de actividad, eligiendo entre las fechas correspondientes a su franja de edad. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción y cada familia podrá señalar las semanas en las que tenga disponibilidad, adjudicándose plaza en el primer campus con vacantes.
150 plazas tras la experiencia de 2025
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, se estrenó en 2025 con dos grupos y este año amplía su oferta hasta alcanzar 150 plazas, tras el recibimiento obtenido en la primera edición.
El programa busca que los participantes adquieran nociones básicas para plantar y cuidar plantas y hortalizas también en espacios reducidos, como balcones, terrazas o azoteas, fomentando la autonomía para crear pequeños huertos domésticos.
Inscripciones a partir del 9 de junio
Las inscripciones se abrirán el martes, 9 de junio, a las 09.00 horas, a través de la web municipal https://lpgcsostenible.laspalmasgc.es. La concejala del área, Gemma Martínez Soliño, señaló que acercar a la infancia a la naturaleza contribuye a reforzar el aprendizaje y la relación con el entorno.
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