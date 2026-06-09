La Federación de Folclore celebra sus 40 años con la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Un día antes de que la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria cumpliera sus 40 años, el teléfono de su presidente, Alberto Alejandro Benítez, sonó. Era el 29 de mayo y al otro lado de la línea se encontraba Carolina Darias, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que llamaba para anunciarles que el Ayuntamiento capitalino había decidido otorgar a este colectivo la Medalla de Oro durante la celebración del acto institucional de entrega de Honores y Distinciones que se celebrará el 23 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus con motivo del 548º aniversario de la fundación de la ciudad. «Ha sido un regalo de cumpleaños bastante bueno».

Que este galardón llegue en este momento después de 40 años, asegura Alberto Alejandro, «hace más fuerte el folclore» y sirve de refuerzo para seguir transmitiendo las tradiciones y las costumbres a las nuevas generaciones.

Más de 4.000 personas en 114 grupos

Él será el encargado de recoger la distinción en el escenario del auditorio, pero detrás hay más de 4.000 personas que forman parte de los 114 grupos que están federados, unas cifras que crecerán pronto, puesto que hay varias agrupaciones que se incorporarán en breve. De estos, la mayoría son agrupaciones folclóricas, que son aquellas en las que hay cuerpo de baile y música; también hay parranda que son los grupos exclusivamente de música, y cuerpos de baile, que son los más minoritarios. Estos dos últimos, en muchas ocasiones, van de la mano en actuaciones.

En este momento, el municipio con mayor presencia en la federación es Arucas, que cuenta con 12 grupos entre agrupaciones folclóricas y parrandas; «el resto tienen menos, cuatro o cinco, y alguno ninguno».

Alberto Alejandro Benítez, presidente de la Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria / La Provincia

Cuatro décadas defendiendo las tradiciones

La federación se fundó en 1986 con el objetivo de trabajar por la conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural de Gran Canaria, actuando como punto de encuentro y acompañamiento para el desarrollo de las actividades, la realización de eventos y proyectos que contribuyen a celebrar las raíces culturales como el baile y la canción tradicional, y fortalecer el relevo generacional. En ese momento, sus fundadores fueron las agrupaciones Satautey (Santa Brígida), Neiga y Calero (Telde), Roque Nublo y San Cristóbal (Las Palmas de Gran Canaria), El Mocán (Mogán), Atayzacate (Agaete) y Agüimes (Agüimes).

El relevo generacional gana fuerza

Alberto Alejandro explica que «la juventud está empezando a fortalecer su vínculo con el folclore». Desde la federación se están impartiendo charlas entre la población juvenil y sus componentes están comprobando cambios positivos, que van desde cómo se visten para acudir a las romerías, cuidando que cada prenda sea la adecuada, hasta su implicación en agrupaciones. «Ya no van a la romería de fiesta y juerga, sino representando algo que es nuestro», asevera. Y eso conlleva que cuiden la estética y cuiden cada vez cada detalle, «desde el cachorro hasta la pollera o las pisamierda o alpargatas», una prueba de que el amor por el folclore y las tradiciones «está reviviendo», precisa.

Este nuevo impulso se refleja también en el hecho de que «casi todos los fines de semana hay festivales en diferentes puntos de la isla, con tres grupos cada uno», apunta el presidente de la federación, que constata «que el folclore está empezando otra vez a moverse porque estaba un poco decaído». En ese sentido, la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria «es un incentivo más a la hora de hacer festivales», junto al apoyo económico que da el Cabildo de Gran Canaria y se reparte entre los grupos federados, y los ayuntamientos, que «están volviendo a ayudar a los colectivos».

Federación de Agrupaciones Folclóricas de Gran Canaria, Medalla de Oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Arucas acogerá el primer Encuentro Insular de Folclore

Aunque la entrega de este reconocimiento por parte de la capital grancanaria, la celebración será el 10 de octubre en Arucas, que será la sede del primer Encuentro Insular de Folclore, un evento en el que se reunirán «todas las agrupaciones de folclore de Gran Canaria en las calles con mesas y carpas», aunque también serán bienvenidos los grupos de otras islas. Aunque el programa de este festival no se dará a conocer aún, Alberto Alejandro adelanta que concluirá con un gran baile de taifas en la plaza del Rosario.

La Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria ya les parece un gran regalo «porque en estos 40 años nadie nunca había reconocido a la federación de folclore», pero si hay que soñar, hay que hacerlo a lo grande y confiar en que, a lo mejor, cuando cumplan medio siglo de vida puedan recibir el Premio Canarias.