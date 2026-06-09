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"Es una forma encubierta de privatizar el servicio": los trabajadores públicos del Servicio de Limpieza anuncian una huelga

El servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó en asamblea este martes acudir a la huelga los días 26 de junio y 31 de julio, coincidiendo con las sesiones de Pleno municipal que se realizan en las Casas Consistoriales

Los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza deciden ir a la huelga.

Los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza deciden ir a la huelga. / LP/DLP

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Laura de Pablo

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajadores del servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han acordado en asamblea este martes acudir a la huelga los días 26 de junio y 31 de julio, coincidiendo con las sesiones de Pleno del Consistorio. El tema que centró la reunión fue el anuncio de la creación de una Sociedad municipal de Higiene Urbana, una medida que rechazan.

"No estamos de acuerdo porque es una forma encubierta de privatizar el servicio", destacó Rafael Hernández, presidente del Comité de Empresa del Servicio de Recogida. "Lo que entendemos que quieren hacer con este cambio jurídico es saltarse los controles de fiscalización".

Pero también pesa sobre ellos un temor a perder sus empleos. "Yo mismo llevo muchos años en el servicio, entré por oposiciones, y no estoy conforme con que ahora me quiten mi condición de empleado público y me pasen a una empresa privada".

"Hubo unanimidad"

Hernández destacó "el éxito" de participación por parte de los trabajadores ya que en ella participaron los tres comités de empresa del servicio municipal: el comité de Residuos Sólidos Urbanos, el de Limpieza Viaria y el comité de Cuadrillas Especiales.

"Hubo unanimidad en las acciones que se van a tomar: dos días de preaviso de huelga, con concentraciones delante de las Casas Consitoriales en los días de Pleno de los meses de junio y julio", informó. Entre otras medidas, contemplan también las judiciales. "Acudiremos a abogados privados, si es necesario".

Añadió que el servicio este martes "se paralizó", a excepción del personal con contrato de formación del Imef. "Todos los compañeros estaban hoy en la asamblea, a excepción de ellos". Hernández denunció "dejadez" en la gestión del Ayuntamiento, que a su juicio "no funciona".

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Para el presidente del Comité de Residuos Sólidos, "el problema es que el Ayuntamiento se ha centrado solo en una de las cuatro opciones que había", respecto al estudio encargado por el propio Consistorio hace un año. "Nosotros lo que queremos es que se coja la cuarta opción, la gestión directa".

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