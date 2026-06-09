El gran cambio que llega al barranco de La Ballena: 4.808 plantas y refugios para aves
El Ayuntamiento adjudica una actuación de renaturalización que plantará 4.808 árboles y arbustos y recuperará cinco senderos en este corredor verde.
El barranco de La Ballena se prepara para mudar de piel. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a Tagoro Medioambiente S.L. una actuación de renaturalización que plantará 4.808 árboles y arbustos, recuperará cinco senderos e instalará refugios para aves y hoteles para insectos en un corredor verde que 'cose' barrios cercanos, pero históricamente alejados.
La obra, promovida por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con una inversión de 369.641,28 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El ámbito alcanza 168.430 metros cuadrados y se reparte entre cinco sectores del barranco, desde el entorno del campo de fútbol de El Pilar y el Mirador del Atlántico (conocido como Lomo El Chinche) hasta el tramo más próximo a Barrio Atlántico, con actuaciones junto al CEIP César Manrique, La Minilla y los márgenes de la GC-23.
La intervención forma parte del Corredor Verde Tamaraceite-Ciudad Alta y busca reforzar la conexión peatonal entre El Pilar, Barrio Atlántico, Escaleritas y La Minilla. Para ello, se acondicionarán cinco caminos transitables, con bolardos de madera en los accesos y paneles informativos sobre la biodiversidad del entorno.
Un nuevo paisaje vegetal
El aspecto más visible de la transformación del barranco llegará con la plantación de dragos, cardones, tabaibas, tajinastes blancos, acebuches, tarajales, guaydiles, vinagreras, lentiscos, pinos canarios, salvias, cornicales, veroles, balos y botoneras grancanarias, entre otras especies. El proyecto recoge que el 68,18% serán endémicas de Canarias, el 27,27% autóctonas y el 4,54% exóticas.
Antes de plantar, la empresa deberá retirar especies invasoras presentes en el barranco, como rabo de gato, pita, tabaco moro, tunera india, caña común o tartaguero, conforme al protocolo del Gobierno de Canarias. Buena parte de los ejemplares que comenzarán a poblar La Ballena procederá del Vivero Forestal del Cabildo de Gran Canaria.
Refugios para la fauna
La obra también mira a la fauna urbana. Se colocarán refugios de madera para aves y rapaces localizadas en la zona, como el vencejo unicolor, el cernícalo vulgar, el herrerillo canario, la bisbita caminero y el serín canario, además de bebederos.
Permitirá recuperar un gran espacio natural para las vecinas y vecinos
A ellos se sumarán hoteles para insectos, estructuras compartimentadas que recrean pequeños abrigos naturales para polinizadores y controladores de plagas. La intención es atraer abejas, avispas, escarabajos, hormigas, mariposas o moscas y favorecer, con ellas, la presencia de aves y otros depredadores naturales.
El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, sostiene que la actuación permitirá “recuperar un gran espacio natural para las vecinas y vecinos” y reforzar la biodiversidad urbana con especies autóctonas y endémicas y refugios para aves e insectos.
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