Los intereses de demora se disparan en Las Palmas de Gran Canaria hasta los 7,5 millones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pagó el año pasado 7,5 millones de euros en intereses de demora. Esta cantidad supone un 120% más que la cantidad abonada por el Consistorio capitalino en 2024. De hecho, solo a través del área de Urbanismo se abonaron en el último ejercicio presupuestario 3.565.360 euros en intereses de demora -según la liquidación aprobada en el Pleno de mayo-, una cifra superior a todo lo pagado por este concepto en el año anterior, cuando el total rondó los 3,4 millones.

Estos pagos han sido generados principalmente mediante ejecución de sentencias y devolución de subvenciones a distintas administraciones por no ejecutarse -caso de la subvención al tramo de la Metroguagua en el Parque Blanco-. Las otras áreas cuyos pagos superaron los 100.000 euros fueron: Vías y Obras con pagos por valor de 1,4 millones de euros, Recursos Humanos (966.991), Alumbrado Público (337.210), Cementerios (281.907), Desarrollo Estratégico (267.080), Movilidad (164.651) y el Órgano de Gestión Tributaria (152.433).

La portavoz del PP en la capital, Jimena Delgado, acusó al equipo de Carolina Darias de "dilapidar" el presupuesto municipal y afirmó que la cantidad abonada por el Consistorio en intereses de demora desde que gobierna el tripartito asciende "a casi 80 millones de euros". Delgado destacó la "incapacidad" del Consistorio para ejecutar proyectos, de ahí que sea necesario devolver subvenciones, "y luego están los proveedores yendo a los tribunales para que les paguen".

Torres del Canódromo

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, justificó esta cantidad en la Comisión, achacando muchos de los pagos de intereses a actuaciones de gobiernos populares pasados, "recuerdan las Torres del Canódromo, la Biblioteca del Estado o las expropiaciones de Las Coloradas, todo eso han supuesto millones que ha tenido que pagar el municipio por la gestión del Partido Popular". Además, "solo en Recursos Humanos hemos pagado 10 millones por culpa del PP", apostilló.

"Este gobierno está incrementando los pagos en intereses de demora a medida que llegan sentencias de muchísimos años atrás", añadió Spínola. Mientras tanto, Delgado recordó que los populares llevan fuera del gobierno municipal desde 2015 e insistió en que "estos intereses son consecuencia de una nefasta gestión".

En la misma Comisión de Pleno, el concejal del área dio cuenta del inicio de la liquidación de recibos de la nueva tasa de basuras. Spínola indicó que se va a remitir primero a viviendas vacacionales y residenciales y, posteriormente, llegará al resto de usuarios. Recordó que la tasa suponen 149 de media por hogar -existen bonificaciones- y que se puede pagar en cinco mensualidades.