Los Puertos de Las Palmas acortan distancias con Valencia y Algeciras que pierden tráfico en el primer cuatrimestre del año

Los Puertos de Las Palmas recortan distancias con dos de sus principales competidores, Bahía de Algeciras y Valencia, que en lo que va de año están registrando una caída en sus tráficos mientras que el Puerto de Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura crecen al igual que el de Barcelona, otro de los que ocupa los primeros puestos del ranking portuario estatal.

Mientras que los puertos con más fortaleza en el tráfico total, Bahía de Algeciras y Valencia, con 32.228.587 y 25.771.997 toneladas en los cuatro primeros meses del año, respectivamente, experimentan una bajada del 5,1 y el 3,3%, Barcelona crece un 6% con respecto al primer cuatrimestre de 2025, con 23.893.875 toneladas) y Las Palmas, un 2,7%, con 11.771.534 toneladas, según las estadísticas de Puertos del Estado.

Ocurre lo mismo con los datos de la mercancía general. Valencia, que lidera esta lista ha movido entre enero y abril 23.311.097 toneladas, un 4,4% menos que durante los mismos meses del pasado año, y Bahía de Algeciras, 21.357.086, lo que refleja una caída del 2,9%. El tercero y el cuarto en esta clasificación, Barcelona -con 16.065.095 toneladas- y Las Palmas -con 7.012.569- han crecido un 1,1 y un 2,9%. A pesar de este crecimiento, los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas mueven aún menos de una tercera parte que el valenciano.

Canarias gana fuerza en buques mercantes

En los datos estadísticos publicados en la web de Puertos del Estado queda patente, por otro lado, la fuerza de Canarias en cuanto al tráfico de buques mercantes. En este ámbito es el archipiélago balear el que ocupa el primer puesto con 10.785 barcos de este tipo en el primer cuatrimestre. No obstante, ha registrado un descenso del 11,8%, al igual que Bahía de Algeciras, que con 8.622 experimentó una caída del 5,1% con respecto al mismo periodo de 2025. Los puertos canarios, por su parte, recibieron 11.036 buques mercantes entre enero y abril. De estos, 5.914 llegaron a los recintos de Santa Cruz de Tenerife y el resto, 5.122, a los de Las Palmas. Estas dos últimas cifras, sin embargo, reflejan dos realidades distintas porque mientras que en los primeros puertos hay una pérdida del 1,7, en los otros, aumentó un 1,1%.

El 'Wind Star' uno de los veleros cruceros que llegan al Puerto de Las Palmas. / Andrés Cruz

Esta tendencia se da también en las mercancías en tránsito que llegan a los puertos en contenedores. Una vez más, los recintos de Algeciras y Valencia, que ocupan los dos primeros puestos de la tabla, registran caídas del 3,7 y el 9,9% con respecto al primer cuatrimestre de 2025 con 14.805.732 y 9.391.525 toneladas, respectivamente. El de Barcelona, por su parte, experimentó un crecimiento del 11,8, con 6.093.669, mientras que los recintos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas crecieron un 0,6, con 3.522.799 toneladas.

Liderazgo canario en cruceros

Donde Canarias muestra un liderazgo indiscutible por ahora es en el número de viajeros que llegan en cruceros a los puertos de esta comunidad. Entre todos los puertos canarios en los cuatro primeros meses de 2026 han arribado a las islas 2.243.746 turistas marítimos, lo que supone un incremento acumulado del 21,8%.

Concretamente, a los puertos de Las Palmas lo hicieron 1.267.416 personas (un 10,2% más), mientras que a los de Santa Cruz de Tenerife llegaron 976.330 (un 11,6% más).

Los principales competidores en este sector son Barcelona, que creció un 6,7% y alcanzó los 804.357 pasajeros y Baleares, que registró una fuerte caída del 42,7%, sumando 234.199 personas.

El tráfico Ro-Ro también crece

En cuanto al tráfico Ro-Ro, que crece de forma sostenida en el Puerto de Las Palmas y en los recintos de Lanzarote y Fuerteventura, los tres puertos que encabezan la lista experimentan caídas. Baleares pierde un 2,7 moviendo 4.735.408 toneladas, Bahía de Algeciras un 0,3% con 4.627.122 toneladas y Valencia, un 3,1% con 4.406.507. Los dos siguientes en la tabla, Barcelona y Las Palmas sí crecen un 1,9 y un 7,3%, respectivamente, con 3.848.079 y 2.003.969 toneladas.

Las Palmas lidera el avituallamiento

Sin embargo, Las Palmas no se libra de la contracción en uno de los sectores más importante para los puertos canarios, el del avituallamiento, aunque lo hace en menor medida que sus principales competidores y se sitúa a la cabeza del sistema portuario español. Los recintos de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario han sumado en los cuatro primeros meses del año 1.005.056 de toneladas, un 2,8% que en los mismos meses del pasado ejercicio. En segundo lugar, se coloca Algeciras (que hasta hace poco lideraba esta lista) con 935.204 toneladas y una caída del 10,4%, seguidos de Santa Cruz de Tenerife, que crece un 36,2% con 400.922 toneladas, y Valencia, que con 215.865 toneladas crece un 26,4%.

El combustible cae menos que en Algeciras

Si se atiende al avituallamiento exclusivo de combustible, se mantiene la misma tendencia de incrementos y descensos. Los puertos que ocupan los tres primeros puestos son Algeciras (887.885 toneladas y una pérdida del 11,4%), Las Palmas (859.782 toneladas, un 7,4% menos que los cuatro primeros meses de 2025) y Barcelona, que pierde un 7,8% y se queda con 398.241 toneladas). Crecen de nuevo Santa Cruz de Tenerife que suma 323.216 toneladas, un 39,9%, y Valencia, que con 177.317 crece un 31,4%.