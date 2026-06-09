Infraestructuras hidráulicas
Reina Mercedes y el Teatro: Las Palmas de Gran Canaria pagará con remanentes las obras del Ciclo Integral del Agua
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destinará remanentes de tesorería para financiar el primer paquete de obras del Ciclo Integral del Agua tras descartar el plan ministerial
Cambio de criterio. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pagará el primer paquete de obras del Ciclo Integral del Agua con remanentes de tesorería. Así lo anunció el concejal de Aguas, Francisco Hernández Spínola, este martes en Comisión de Pleno. En un principio, estas obras, entre las que se incluyen el saneamiento de la urbanización Reina Mercedes o la reforma de la estación de bombeo (EBAR) del Teatro, iban a financiarse a través del plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de Hacienda.
Spínola indicó que las condiciones que ofrece el Ministerio para este plan de inversiones "son de difícil cumplimiento". El concejal apuntó que tendrían que haber comenzado todas las obras antes del 31 de diciembre de 2026 y estas tendrían que haberlas terminado antes del 31 de diciembre de 2027. "No tenemos la garantía, son obras de calado", apuntó. En su lugar, están ideando un plan en dos años para resolver este conjunto de obras.
La nueva depuradora
Para ello, están elaborando un expediente de modificación de crédito que deberá ir a Pleno. Hasta ahora, el concejal no ha dado detalles sobre qué obras están incluidas en este paquete de infraestructuras hidráulicas, valorado en un principio en 97 millones de euros. Este martes afirmó que estarán el EBAR del Teatro y Reina Mercedes -urbanización cuyos vecinos llevan décadas esperando una solución a las inundaciones recurrentes-.
Este primer paquete de inversiones forma parte del plan del Ciclo Integral del Agua aprobado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2024. Valorado en 857 millones de euros, contempla más de un centenar de actuaciones y 52 intervenciones de aquí a 2033. Por el momento, el Consistorio tan solo ha hecho pequeñas obras de esta índole, pese a que cuentan ya con financiación para la nueva depuradora, que estará en La Isleta.
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