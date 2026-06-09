El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que nadie se puede perder: sus croquetas de queso y pera y su brioche de atún rojo son una perdición

Hay quienes buscan salir de la cocina canaria tradicional y encontrar restaurantes en los que ofrezcan platos creativos, productos de calidad y un ambiente que acogedor. En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra Palafox 18, un establecimiento que ha conseguidor conquistan a quienes buscan disfrutar de una experiencia gastronómica que invita a repetir en más de una ocasión.

La creadora de contenido @taniapyetku disfrutó de los paltos que preparan en el restaurante y no dudó en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Comer bien en la capital no siempre es fácil. Suerte que todavía quedan lugares como este", comenta.

Entrantes que conquistan en cada bocado

La propuesta culinaria del restaurante apuesta por "platos creativos, llenos de sabor y donde la calidad de nota en cada bocado". En su visita, uno de los platos que más llamó la atención fueron las croquetas de queso y pera, que destacan por su textura crujiente por fuera y cremosa en su interior. "Son una perdición", afirma.

Entre los platos imprescindibles también se encuentran los tacos de pulpo, servidos con una generosa capa de parmesano y crema de piquillo, una combinación creativa que conquista muchos paladares.

Sin embargo, el plato favorito de la creadora de contenido fue el brioche de atún rojo marinado, una elaboración que destaca tanto por su presentación como por su sabor. "Es mi plato favorito de toda la carta, solo hay que verlo", asegura en el vídeo.

Platos más contundentes

Para quienes tras disfrutar de unos entrantes prefieran una propuesta más contundente, el restaurante también cuenta con varias opciones. El cachopo relleno de queso y jamón ibérico acompañado de crema de trufa o los canelones de cordero cubiertos con bechamel, son dos recomendaciones que se pueden pedir para disfrutar de manera individual como compartir.

Como broche final, la experiencia puede finalizar con dos populares postres de la casa. Por un lado, la torrija caramelizada acompañada de helado, y, por otro, el "original" tiramisú de pistacho.

Horario y ubicación

Palafox 18 se encuentra en la calle Palafox, 18, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con una valoración de 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de la calidad de sus elaboraciones.

El restaurante ofrece servicio miércoles de 13:00 a 23:00 horas, mientras que de jueves a sábado de 13:00 a 00:00 horas. Los domingos el establecimiento abre para ofrecer almuerzos de 13:00 a 18:00 horas. Lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal.