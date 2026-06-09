Los siete lugares donde Paco Nadal recomienda comer en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una oferta gastronómica cada vez más reconocida, pero cuando las recomendaciones llegan de alguien que ha recorrido medio mundo en busca de experiencias auténticas, cobran un valor especial. El periodista especializado en viajes y naturaleza Paco Nadal ha compartido una selección de sus lugares favoritos para comer en la ciudad y sus alrededores, una ruta que combina cocina canaria, producto local, pescado fresco, vinos de la isla y algunas de las mejores vistas de Gran Canaria.

Su propuesta recorre algunos de los barrios más emblemáticos de la capital y termina en el interior de la isla, en una combinación pensada para quienes quieren descubrir la gastronomía local más allá de los circuitos habituales.

De Vegueta a Triana: cocina canaria con identidad propia

La primera parada es Taberna El Monje, situada en Vegueta. Paco Nadal destaca su cocina tradicional canaria elaborada con producto local de calidad y un atractivo añadido difícil de igualar: las vistas a la Catedral de Santa Ana y a una de las plazas más emblemáticas de Las Palmas de Gran Canaria.

La ruta continúa en Fier 19, en el Muelle Deportivo. Allí pone el foco en los arroces melosos y en el pescado fresco, en un entorno marcado por el ambiente náutico que caracteriza esta zona de la ciudad.

Entre sus recomendaciones también figura Dorotea, en Triana, uno de los establecimientos que el periodista señala como uno de sus favoritos. Lo define como una reinterpretación contemporánea de la tasca tradicional, con una cocina de mercado inspirada en la gastronomía canaria y enriquecida por las experiencias viajeras de su propietaria, Ana.

El producto local como protagonista

La apuesta por la cocina de las islas también está presente en Tasca Alma, ubicada junto al Mercado de Vegueta. Según explica Nadal, su propuesta busca reivindicar la cocina canaria más auténtica incorporando un toque creativo sin perder la esencia de los productos locales.

La quinta recomendación es Gastrotasca Mar, frente a la playa de Las Canteras. Su carta combina recetas canarias con influencias asiáticas y americanas, una mezcla que convierte el local en una opción diferente para quienes buscan tapas y platos para compartir junto al Atlántico.

Vinos de Gran Canaria y una parada final con vistas

Para Paco Nadal, la experiencia gastronómica en Gran Canaria no se limita a la mesa. El periodista recuerda que la isla produce vinos de gran calidad y recomienda visitar alguna de las bodegas situadas en los alrededores de la capital para conocer de cerca esta tradición vitivinícola.

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La ruta concluye en Bentayga, en el municipio de Santa Brígida. Situado en una de las zonas más vinculadas al mundo del vino en Gran Canaria, lo propone como el lugar ideal para cerrar la jornada después de una visita a las bodegas, gracias a su cocina y a unas vistas privilegiadas del paisaje insular.